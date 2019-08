Renforcer les collectivités du Nouveau-Brunswick grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral

Le doublement du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral donne un coup de pouce à 104 collectivités du Nouveau‑Brunswick

MONCTON, NB, le 13 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel de disposer d'infrastructures publiques modernes pour favoriser la croissance économique, renforcer la classe moyenne et bâtir des collectivités saines et durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle son engagement envers les collectivités dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral et leur offre un soutien indispensable pour leurs priorités locales.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, était en compagnie de Dawn Arnold, mairesse de Moncton, pour annoncer que le Nouveau-Brunswick avait reçu le premier des deux versements annuels de 22,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) ainsi qu'un montant complémentaire de 47,6 millions de dollars, prévu dans le budget de 2019. Ce complément double le montant alloué aux collectivités du Nouveau-Brunswick, pour qu'elles puissent réaliser les projets d'infrastructures qu'elles jugent nécessaires pour le bien-être de leurs citoyens.

Le FTE fédéral est une source de financement indexé et à long terme qui appuie chaque année un large éventail de projets d'infrastructures locales dans la province. Par exemple, la ville de Rothesay a utilisé des fonds du FTE fédéral pour construire des trottoirs et des sentiers pédestres afin d'améliorer le réseau piétonnier et de fournir de meilleures infrastructures pour le transport actif. Également, les résidents du village de Tide Head bénéficient d'un programme de bacs bleus de recyclage durable, ce qui contribue à l'assainissement de l'environnement. À Moncton, les résidents bénéficieront bientôt de meilleurs égouts pluviaux et bassins de rétention dans toute la collectivité, ce qui contribuera à prévenir les inondations lors de phénomènes météorologiques extrêmes.

Cette année, la ville de Moncton recevra un total de 4,9 millions de dollars pour son allocation annuelle, ainsi qu'un montant complémentaire de 5,1 millions de dollars.

Ce financement prévisible, renforcé par le doublement des affectations du FTE de 2018-2019, tel qu'annoncé dans le budget de 2019, permet aux collectivités de planifier leurs activités en fonction des priorités actuelles et futures en matière d'infrastructure afin de pouvoir bâtir les infrastructures résilientes du 21e siècle que les résidents méritent d'avoir et de faire en sorte que le Nouveau-Brunswick demeure parmi les meilleurs endroits au monde où vivre.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'offrir un financement stable, prévisible et à long terme sur lequel les collectivités peuvent compter pour développer leurs infrastructures publiques. En collaborant avec les autres ordres de gouvernement, nous réalisons des progrès importants et obtenons des résultats concrets pour tous les Canadiens. Qu'il s'agisse d'améliorer les routes, les services d'aqueduc et l'efficacité énergétique, ou encore d'améliorer les centres récréatifs ou touristiques, le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral contribue à protéger les familles, à promouvoir le développement économique et à améliorer concrètement la qualité de vie des gens dans tout le pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Maintenant que le Nouveau-Brunswick a reçu les fonds, les administrations locales qui ont satisfait aux exigences de l'entente commencent à recevoir les paiements. Nous continuons l'importante tâche qui consiste à travailler avec ces régions pour nous assurer que leurs besoins en infrastructure sont satisfaits et que des plans de gestion des actifs sont en place pour mieux préparer l'avenir. »

L'honorable Jeff Carr, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick

« Un tel soutien et de tels investissements nous permettent de réaliser un plus grand nombre de projets d'amélioration des infrastructures. Une demande accrue est exercée sur les réseaux routiers et de transport de notre ville qui est en plein croissance, et ces fonds nous aident à entretenir nos actifs d'une manière durable. »

Dawn Arnold, mairesse de Moncton

Faits en bref

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral fournit plus de 2 milliards de dollars chaque année à plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Au cours des dernières années, le financement a permis de soutenir environ 4 000 projets par année.

Le budget de 2019 prévoit un complément de 2,2 milliards de dollars pour le FTE, afin d'aider à répondre aux priorités à court terme des municipalités, des administrations locales et des collectivités autochtones en matière d'infrastructure.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est souple et permet aux collectivités d'affecter des fonds à leurs besoins locaux les plus pressants. Les collectivités peuvent investir ces fonds dans 18 catégories de projets différentes, dont les infrastructures récréatives, les réseaux d'aqueduc et les routes. Elles peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les accumuler en vue d'une utilisation ultérieure, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le plan comprend plus de 92 milliards de dollars de financement, comme le FTE, et plus de 95 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les programmes d'infrastructure.

À ce jour, plus de 48 000 projets ont été approuvés dans le cadre du plan et la majorité de ces projets sont en cours ou terminés.

Produit connexe

Affectations du Nouveau-Brunswick pour 2019-2020 au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, par collectivité

Document d'information

Affectations du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral au Nouveau-Brunswick en 2019-2020

Le gouvernement du Canada a versé à Terre-Neuve-et-Labrador le premier des deux versements de 22,5 millions de dollars du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour l'exercice 2019-2020.

En plus des versements réguliers, les collectivités du Nouveau-Brunswick bénéficieront cette année d'un complément à leur financement, tel qu'annoncé dans le budget de 2019. Ce complément permettra d'accélérer les progrès et de maximiser toutes les occasions de faire en sorte que les Canadiens de toutes les collectivités du pays continuent de constater des résultats réels et opportuns dans le renouvellement des infrastructures publiques.

Dans le cadre du FTE, on versera au Nouveau-Brunswick un total de plus de $92 millions de dollars au cours du présent exercice pour des projets d'infrastructures locales.

Le tableau suivant indique les allocations au titre du FTE fédéral pour 2019-2020 et le montant complémentaire prévu par le budget de 2019 pour les collectivités de Nouveau-Brunswick.1

Bénéficiaire final Affectation en 2019-2020 ($) Complément du Budget 2019 ($) Alma 14 678 17 284 Aroostook 21 086 26 150 Atholville 246 009 281 618 Balmoral 115 355 128 069 Bas-Caraquet 89 928 102 813 Bath 32 801 39 635 Bathurst 819 823 914 512 Beaubassin-est 439 369 461 912 Belledune 97 646 115 329 Beresford 295 486 324 158 Bertrand 80 349 84 709 Blacks Harbour 61 606 73 161 Blackville 66 016 73 757 Bouctouche 162 697 180 518 Cambridge-Narrows 38 727 46 191 Campbellton 474 308 550 197 Campobello Island 60 090 68 914 Canterbury 23 154 25 033 Cap-Pelé 167 107 168 076 Caraquet 292 730 310 599 Centreville 38 383 40 380 Charlo 90 272 98 641 Chipman 76 077 92 084 Cocagne 182 543 189 608 Dalhousie 215 413 261 651 Dieppe 1 749 213 1 736 641 Doaktown 54 577 59 080 Dorchester 75 525 86 944 Drummond 50 787 57 739 Edmundston 1 142 529 1 194 415 Eel River Crossing 134 581 150 867 Florenceville-Bristol 110 532 122 109 Fredericton 4 040 610 4 188 798 Fredericton Junction 48 513 56 026 Gagetown 48 995 52 002 Grand Bay-Westfield 342 069 381 227 Grand Falls 367 015 425 108 Grand Manan 162 628 177 091 Grande-Anse 61 950 54 982 Hampton 295 555 319 762 Hanwell 323 877 317 825 Hartland 65 947 70 553 Harvey 24 670 27 044 Haut-Madawaska 255 932 297 039 Hillsborough 87 998 100 578 Kedgwick 135 339 155 635 Lac-Baker 47 548 53 567 Lamèque 88 549 106 687 Le Goulet 54 646 60 868 Maisonnette 34 110 42 690 McAdam 79 315 95 661 Meductic 14 816 16 986 Memramcook 329 252 359 919 Millville 18 812 22 872 Minto 158 838 186 627 Miramichi 1 208 476 1 326 954 Moncton 4 953 875 5 146 148 Nackawic 64 844 78 153 Neguac 116 045 125 014 New Maryland 287 631 315 292 Nigadoo 66 360 70 926 Norton 95 234 96 927 Oromocto 635 557 665 451 Paquetville 49 615 52 598 Perth-Andover 109 567 132 465 Petitcodiac 95 303 106 463 Petit-Rocher 130 722 142 150 Plaster Rock 70 495 84 560 Pointe-Verte 61 054 72 714 Port Elgin 28 115 31 142 Quispamsis 1 257 264 1 332 542 Rexton 57 195 60 943 Richibucto 87 240 95 810 Riverside-Albert 24 118 26 299 Riverview 1 355 254 1 425 073 Rivière-Verte 49 891 55 429 Rogersville 80 349 87 167 Rothesay 803 422 890 075 Sackville 367 359 414 082 Saint Andrews 123 073 140 734 Saint John 4 656 597 5 219 830 Saint-André 130 998 145 502 Saint-Antoine 119 421 131 868 Sainte-Anne-de-Madawaska 65 947 74 651 Sainte-Marie-Saint-Raphaël 60 572 71 149 Saint-Léolin 44 585 50 959 Saint-Léonard 89 583 100 056 Saint-Louis-de-Kent 58 987 69 287 Saint-Quentin 151 189 156 082 Salisbury 157 391 164 500 Shediac 459 217 450 960 Shippagan 177 788 196 015 St. George 104 537 114 957 St. Martins 19 019 23 394 St. Stephen 304 238 358 876 Stanley 28 391 31 216 St-Isidore 52 647 55 728 Sussex 295 073 321 252 Sussex Corner 100 678 111 380 Tide Head 64 638 77 184 Tracadie-Sheila 1 110 417 1 207 826 Tracy 41 897 45 521 Upper Miramichi 152 842 176 793 Woodstock 360 262 391 433 Secteurs non-incorporés 8 897 838 9 530 904

1 Les montants indiqués excluent les coûts administratifs.

Liens connexes

Budget de 2019, Investir dans la classe moyenne : https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Nouveau-Brunswick : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral au Nouveau-Brunswick : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/gouvernements_locaux/content/financiers/content/fonds_delataxsurlessence.html

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Erika Jutras, Agente des communications, Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux, 506-444-2447, Erika.jutras@gnb.ca; Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media-medias.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca