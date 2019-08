Renforcer les collectivités de la Colombie-Britannique grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral

Le doublement du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral donne un coup de pouce à 190 bénéficiaires en C.-B.

VICTORIA, BC, le 26 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel de disposer d'infrastructures publiques modernes pour favoriser la croissance économique, renforcer la classe moyenne et bâtir des collectivités saines et durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle son engagement envers les administrations locales dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral et leur offre un soutien indispensable pour leurs priorités locales.

La Colombie-Britannique a reçu le premier des deux versements annuels de 140,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) ainsi qu'un montant complémentaire de 278,6 millions de dollars, prévu dans le budget de 2019. Ce complément double le montant alloué aux collectivités de la C.-B. en fonction de leurs allocations pour le transfert du FTE de 2018-2019, pour qu'elles puissent réaliser les projets d'infrastructures qu'elles jugent nécessaires pour le bien-être de leurs citoyens.

Le FTE fédéral est une source de financement indexé et à long terme qui appuie chaque année un large éventail de projets d'infrastructures locales dans la province. Par exemple, la ville de Kimberley a utilisé des fonds du FTE pour reconstruire la route Gerry Sorensen Way, le principal lien entre le centre-ville de la municipalité et les stations de ski locales. Le village de Granisle a atteint la neutralité carbone grâce à l'installation d'un système de chauffage centralisé bioénergétique. Dans le district régional de Cariboo, les résidents bénéficient d'un centre aquatique amélioré et agrandi à la piscine Sam Ketcham.

Ce financement prévisible, renforcé par le doublement des affectations du FTE de 2018-2019, tel qu'annoncé dans le budget de 2019, permet aux collectivités de planifier leurs activités en fonction des priorités actuelles et futures en matière d'infrastructure afin de pouvoir bâtir les infrastructures résilientes du 21e siècle que les résidents méritent d'avoir et de faire en sorte que la C.-B. demeure parmi les meilleurs endroits au monde où vivre.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'offrir un financement stable, prévisible et à long terme sur lequel les collectivités peuvent compter pour développer leurs infrastructures publiques. En collaborant avec les autres ordres de gouvernement, nous réalisons des progrès importants et obtenons des résultats concrets pour tous les Canadiens. Qu'il s'agisse d'améliorer les routes, les services d'aqueduc et l'efficacité énergétique, ou encore d'améliorer les centres récréatifs ou touristiques, le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral contribue à protéger les familles, à promouvoir le développement économique et à améliorer concrètement la qualité de vie des gens dans tout le pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans les infrastructures locales aide à fournir les services sur lesquels les gens comptent et à bâtir des collectivités solides et branchées partout en Colombie-Britannique. Nous sommes reconnaissants que le gouvernement du Canada investisse dans les collectivités d'une manière qui fonctionne pour celles-ci, en leur fournissant un financement stable qui les aide à faire démarrer d'importants projets. »

Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Les collectivités de la C.-B. attendent avec impatience le transfert fédéral de la taxe sur l'essence de cette année. L'augmentation du financement fourni par le complément ponctuel permettra d'accélérer l'amélioration, l'agrandissement et la construction d'infrastructures priorisées à l'échelle locale. Les administrations locales de la province sont reconnaissantes de l'engagement continu du gouvernement fédéral envers le programme de la taxe sur l'essence. »

Conseiller Arjun Singh, président de l'Union des municipalités de la C.-B.

Faits en bref

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral fournit plus de 2 milliards de dollars chaque année à plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Au cours des dernières années, le financement a permis de soutenir environ 4 000 projets par année.

Le budget de 2019 prévoit un complément de 2,2 milliards de dollars pour le FTE, afin d'aider à répondre aux priorités à court terme des administrations locales en matière d'infrastructure.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est souple et permet aux collectivités d'affecter des fonds à leurs besoins locaux les plus pressants. Les collectivités peuvent investir ces fonds dans 18 catégories de projets différentes, dont les infrastructures récréatives, les réseaux d'aqueduc et les routes. Elles peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les accumuler en vue d'une utilisation ultérieure, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le plan comprend plus de 92 milliards de dollars de financement, comme le FTE, et plus de 95 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les programmes d'infrastructure.

À ce jour, plus de 48 000 projets ont été approuvés dans le cadre du plan et la majorité de ces projets sont en cours ou terminés.

Affectations de la Colombie-Britannique pour 2019-2020 au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, par collectivité :

Allocations du Colombie-Britannique au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour 2019-2020

Le gouvernement du Canada a versé à [province] le premier des deux versements de 140,2 millions de dollars du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour l'exercice 2019-2020.

En plus des versements réguliers, les collectivités du Colombie-Britannique bénéficieront cette année d'un complément à leur financement, tel qu'annoncé dans le budget de 2019. Ce complément permettra d'accélérer les progrès et de maximiser toutes les occasions de faire en sorte que les Canadiens de toutes les collectivités du pays continuent de constater des résultats réels et opportuns dans le renouvellement des infrastructures publiques.

Dans le cadre du FTE, on versera à la Colombie-Britannique un total de 559 millions de dollars au cours du présent exercice pour des projets d'infrastructures locales, somme qui sera allouée au Fonds régional du Grand Vancouver (278 millions de dollars), au Fonds pour les priorités stratégiques (61 millions de dollars) et au Fonds pour les travaux communautaires (219,5 millions de dollars).

Le tableau suivant indique les allocations au titre du FTE fédéral pour 2019-2020 et le montant complémentaire prévu par le budget de 2019 pour les bénéficiaires d'un financement au titre du Fonds pour les travaux communautaires de la C.-B.1

Bénéficiaire final Affectation en 2019-2020 ($) Complément du Budget 2019 ($) 100 Mile House 138 469 138 460 Abbotsford 6 006 957 5 953 806 Alberni-Clayoquot 461 491 488 809 Alert Bay 75 709 74 788 Anmore 61 738 61 694 Armstrong 270 389 267 880 Ashcroft 120 706 127 060 Barriere 127 230 133 467 Belcarra 57 049 57 147 Bowen Island 66 137 65 808 Bulkley-Nechako 857 755 922 803 Burnaby 751 611 756 065 Burns Lake 130 009 144 778 Cache Creek 95 661 101 078 Campbell River 1 426 854 1 433 106 Canal Flats 83 243 86 718 Capital 1 123 994 1 148 063 Cariboo 1 703 447 1 797 020 Castlegar 393 511 400 482 Central Coast 194 832 196 785 Central Kootenay 1 355 843 1 396 608 Central Okanagan 749 534 705 850 Central Saanich 762 878 759 271 Chase 151 350 165 369 Chetwynd 160 484 171 555 Chilliwack 3 582 018 3 498 795 Clearwater 152 949 158 122 Clinton 82 107 83 227 Coldstream 503 332 510 858 Columbia Shuswap 895 976 926 691 Colwood 764 772 766 208 Vallée de la Comox 1 029 453 1 045 507 Comox 645 606 657 246 Coquitlam 471 912 452 217 Courtenay 1 132 665 1 119 960 Vallée Cowichan 1 627 385 1 632 472 Cranbrook 898 965 908 752 Creston 280 365 289 575 Cumberland 213 100 205 269 Dawson Creek 567 734 566 930 Delta 361 058 368 711 Duncan 263 233 273 050 East Kootenay 736 317 734 218 Elkford 160 316 166 606 Enderby 179 889 184 678 Esquimalt 798 278 771 334 Fernie 293 624 263 152 Fort St. James 122 390 129 843 Fort St. John 903 511 884 891 Fraser Lake 96 713 106 690 Fraser Valley 821 219 790 069 Fraser-Fort George 692 919 708 722 Fruitvale 135 944 144 204 Gibsons 248 964 251 178 Gold River 106 142 111 108 Golden 211 206 218 657 Grand Forks 225 560 231 206 Granisle 67 879 68 513 Greenwood 83 117 86 409 Harrison Hot Springs 116 918 119 990 Hazelton 68 300 67 055 Highlands 148 782 148 799 Hope 315 302 318 870 Houston 181 110 194 178 Hudson's Hope 97 849 97 985 Invermere 197 863 185 694 Jumbo 55 125 55 125 Kamloops 3 855 286 3 840 882 Kaslo 95 871 100 460 Kelowna 5 416 939 5 238 658 Kent 310 504 305 394 Keremeos 118 349 113 892 Kimberley 367 666 349 049 Kitimat 397 384 423 414 Kitimat-Stikine 741 200 766 959 Kootenay Boundary 478 160 487 616 Ladysmith 414 642 405 121 Lake Country 599 052 572 453 Lake Cowichan 190 917 186 534 Langford 1 542 778 1 346 590 Langley (Ville) 132 591 133 883 Langley (Canton) 406 084 382 258 Lantzville 206 870 214 238 Lillooet 150 887 157 725 Lions Bay 59 117 59 264 Logan Lake 139 016 146 722 Lumby 132 282 131 611 Lytton 65 606 65 199 Mackenzie 211 459 210 085 Maple Ridge 301 264 293 940 Masset 88 505 94 185 McBride 81 054 81 018 Merritt 355 627 369 419 Metchosin 253 299 267 350 District régional de Metro Vancouver 130 491 121 473 Midway 82 443 84 906 Mission 1 689 725 1 664 640 Montrose 97 050 100 636 Mount Waddington 198 789 220 513 Nakusp 122 684 124 453 Nanaimo (Ville) 3 864 715 3 758 343 Nanaimo (District régional) 1 744 404 1 756 237 Nelson 500 133 507 146 New Denver 75 035 77 395 New Hazelton 79 539 84 553 New Westminster 267 570 262 300 North Coast Regional District 203 250 210 924 North Cowichan 1 304 279 1 327 987 North Okanagan 836 288 859 794 North Saanich 528 630 545 102 North Vancouver (Ville) 213 415 206 468 North Vancouver (District) 312 273 320 192 Northern Rockies 282 133 301 594 Oak Bay 816 757 851 133 Okanagan-Similkameen 1 035 977 1 065 302 Oliver 262 560 268 278 Osoyoos 269 168 269 206 Parksville 581 878 584 339 Peace River 1 016 657 996 019 Peachland 283 606 284 892 Pemberton 163 473 159 801 Penticton 1 476 229 1 507 824 Pitt Meadows 110 702 110 819 Port Alberni 799 246 839 115 Port Alice 83 075 90 695 Port Clements, Village of 66 995 71 827 Port Coquitlam 230 513 232 048 Port Edward 74 782 79 162 Port Hardy 229 054 232 222 Port McNeill 153 496 165 811 Port Moody 155 522 158 672 Pouce Coupe 88 463 87 734 Powell River (City) 608 943 636 832 Prince George 3 170 138 3 235 359 Prince Rupert 569 502 607 802 Princeton 174 206 175 487 qathet (Regional District) 345 230 352 010 Qualicum Beach 431 563 438 968 Queen Charlotte 90 988 96 836 Quesnel 470 962 497 293 Radium Hot Springs 87 789 89 457 Revelstoke 372 801 372 424 Richmond 648 536 653 241 Rossland 212 090 212 250 Saanich 4 859 964 4 904 613 Salmo 103 153 105 453 Salmon Arm 800 425 826 787 Sayward 68 216 69 132 Sechelt Indian Government District 84 253 91 313 Sechelt 485 148 465 656 Sicamous 157 369 162 983 Sidney 546 435 549 035 Silverton 63 333 63 741 Slocan 66 574 68 204 Smithers 282 470 293 905 Sooke 602 377 560 390 Spallumcheen 270 052 278 485 Sparwood 214 405 217 155 Squamish 876 445 813 266 Squamish-Lillooet 326 625 342 245 Stewart 72 004 76 953 Strathcona 484 685 498 795 Summerland 544 036 553 542 Sun Peaks 81 054 71 518 Sunshine Coast 664 548 677 881 Surrey 1 604 828 1 525 508 Tahsis 65 564 69 088 Taylor 116 960 115 792 Telkwa 110 982 114 776 Terrace 545 214 562 644 Thompson-Nicola 1 019 098 1 076 128 Tofino 136 449 138 018 Trail 379 620 394 517 Tumbler Ridge 138 764 174 869 Ucluelet 127 399 127 015 Valemount 98 102 100 195 Vancouver 1 944 757 1 950 218 Vanderhoof 241 976 253 078 Vernon 1 743 730 1 742 097 Victoria 3 666 373 3 590 746 View Royal 493 230 469 633 Warfield 125 841 130 241 Wells 64 259 65 951 Kelowna-Ouest 1 429 674 1 420 115 Vancouver-Ouest 182 219 189 191 Whistler 554 096 489 207 White Rock 114 829 115 853 Williams Lake 507 752 533 746 Zeballos 59 629 60 648

Autres volets du Fonds de la taxe sur l'essence en C.-B.:

Bénéficiaire final Affectation en 2019-2020 ($) Complément du Budget 2019 ($) Fonds régional du Grand Vancouver (TransLink) 140 057 850 138 020 414 Fonds pour les priorités stratégiques 30 642 120 30 725 432

1 Les montants indiqués excluent les coûts administratifs.

