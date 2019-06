Renforcer la résilience aux inondations à Montréal grâce à une meilleure gestion des eaux

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin de soutien pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, en compagnie de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour réaliser deux projets qui permettront d'augmenter la capacité de gestion des eaux pluviales et des eaux usées des structures municipales de Montréal.

Les inondations deviennent un problème de plus en plus grave pour la métropole en raison de son emplacement géographique et des changements climatiques. Cela exerce une pression extrême sur les conduits d'égout et sur les installations de rétention de l'eau. Particulièrement lors des dégels printaniers, alors que les grands volumes d'eau pluviale créent un risque élevé de ruptures pouvant entraîner des fuites d'eau contaminée dans le réseau d'approvisionnement en eau potable.

Le premier projet consiste à construire un ouvrage de rétention dans le secteur Griffintown pour permettre un contrôle des débordements optimal et assurer une meilleure protection hydraulique aux résidents du secteur. Le second projet vise à construire trois ouvrages de rétention dans des secteurs à forte densité de population, dont celui de l'ancienne cour Turcot. Ces installations assureront un stockage de l'eau adéquat et renforceront la capacité d'autres collecteurs de la ville.

Une fois terminés, ces travaux augmenteront la résilience de la collectivité face aux inondations et aideront à mieux protéger près de 7 000 personnes. Ils permettront également de réduire le nombre de résidents qui n'ont pas accès aux services essentiels durant ces épisodes, en plus de réaliser des économies à long terme sur les coûts de récupération et de remplacement.

Le gouvernement du Canada investit un total de plus de 54,3 millions de dollars à la réalisation de ces deux projets, dont près de 21,3 millions de dollars au projet du secteur Griffintown et plus de 33 millions de dollars au projet qui comportent quatre ouvrages. Cette aide financière provient du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

« Il est de plus en plus essentiel de prendre des mesures concrètes pour s'adapter aux impacts des changements climatiques afin d'assurer un avenir sécuritaire à nos enfants et petits-enfants. Année après année, les impacts de ces phénomènes s'aggravent et se multiplient partout au pays. Les inondations dévastatrices des dernières semaines au Québec en sont un exemple criant; dans plusieurs secteurs les niveaux atteints lors des inondations de 2017 ont été surpassés. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à protéger le fleuve Saint-Laurent, à assurer un accès ininterrompu aux services essentiels et à réduire les impacts économique et social à la suite d'une inondation. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« La Ville de Montréal traite plus de 99% de ses eaux usées et nous travaillons sans relâche pour traiter le 1% restant. Les ouvrages de rétention viennent répondre à ce besoin. Ils permettent de diminuer les surverses dans les cours d'eau lors de pluies abondantes mais aussi, et surtout, de protéger la population des refoulements d'égout. Il serait très difficile pour Montréal de financer seule de telles infrastructures. L'aide financière apportée par le gouvernement du Canada est essentielle et très appréciée. »

La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne, est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

