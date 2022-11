Un investissement de 5,8 millions de dollars aidera les Canadiens handicapés à participer pleinement à l'économie numérique

OTTAWA, ON , le 7 nov. 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Tous les Canadiens méritent d'avoir la possibilité d'obtenir de bons emplois, de contribuer à leur communauté et de bâtir une meilleure vie pour leur famille et pour eux-mêmes. Cependant, même aujourd'hui, nombre de Canadiens handicapés se heurtent encore à des obstacles les empêchant de participer pleinement à l'économie numérique. Le gouvernement du Canada poursuit donc ses efforts pour trouver des moyens inédits et novateurs d'éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé la deuxième phase du Programme de développement de la technologie accessible (PDTA) et a souligné un investissement fédéral de 5,8 millions de dollars dans le Programme. Le PDTA lance un appel de projets de mise au point de dispositifs et de technologies numériques d'assistance et d'adaptation visant à aider les Canadiens handicapés à participer pleinement à l'économie numérique.

Étant donné les besoins uniques des Canadiens handicapés, les niveaux actuels de soutien pour la mise au point de technologies d'assistance sont insuffisants. Au fil du temps, les technologies à grande diffusion deviennent généralement moins coûteuses et facilement disponibles. C'est par contre l'inverse dans le cas des dispositifs d'assistance et d'adaptation, qui nécessitent des ajustements en fonction des besoins particuliers des personnes qui les utilisent.

Le PDTA aidera à surmonter ces obstacles, à réduire les coûts de mise au point des technologies d'assistance et d'adaptation et à accroître l'employabilité des personnes handicapées. Ces personnes seront ainsi plus autonomes et pourront obtenir les emplois bien rémunérés de la classe moyenne auxquels elles aspirent. Ce programme s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Toutes les organisations canadiennes qui mettent au point de nouveaux dispositifs et de nouvelles technologies numériques d'assistance et d'adaptation sont invitées à présenter une demande de financement sur le site Web du PDTA, moyennant leur admissibilité.

La date limite pour présenter une demande est le 9 décembre 2022 à 11:59:59 (heure de l'Est). Si vous avez des questions à propos du Programme, veuillez consulter la page Web du Centre de contact d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Citations

« La connectivité est très importante pour le maintien des réseaux professionnels, sociaux, économiques et culturels. Or, un trop grand nombre de Canadiens sont toujours aux prises avec des obstacles qui les empêchent de participer pleinement à l'économie. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans le Programme de développement de la technologie accessible : il tient à favoriser l'autonomie des Canadiens handicapés. En travaillant avec d'excellentes organisations partout au pays, nous favorisons l'accessibilité et nous aidons les Canadiens handicapés à avoir accès à de l'équipement d'assistance essentiel et de haute qualité qui permet d'avoir une meilleure qualité de vie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les personnes en situation de handicap constituent un bassin inexploré de talents qui ont tant à offrir à notre main-d'œuvre et qui contribueront à la croissance de l'économie canadienne. Les Canadiens en situation de handicap méritent les outils, les compétences et le soutien dont ils ont besoin pour s'enrichir et s'épanouir dans leur milieu de travail. Ce nouvel appel de propositions dans le cadre de notre Programme de développement de technologie accessible créera de précieux partenariats dans le secteur numérique du Canada pour veiller à ce que les personnes en situation de handicap aient les mêmes possibilités d'entrer sur le marché du travail et de contribuer à stimuler notre économie. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough

Faits en bref

Le Programme de développement de la technologie accessible (PDTA) s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

, une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. La Loi canadienne sur l'accessibilité a été déposée au Parlement le 20 juin 2018. Elle a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et elle est entrée en vigueur le 11 juillet 2019.

a été déposée au Parlement le 20 juin 2018. Elle a reçu la sanction royale le 21 juin elle est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Dans sa première phase, le PDTA a fourni un financement total de 18,9 millions de dollars. Grâce à son financement initial, le Programme a soutenu 28 projets entrepris par 24 bénéficiaires, ce qui a mené à la mise au point de plus de 28 technologies. Plus de 10 de ces nouvelles technologies sont maintenant offertes sur le marché aux Canadiens.

Le demandeur de financement doit être une personne morale canadienne, à savoir un organisme à but lucratif, un organisme à but non lucratif et un institut de recherche.

Il est possible de présenter une demande de financement jusqu'au 9 décembre 2022 à 11:59:59 (heure de l'Est) sur le site Web du PDTA.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]