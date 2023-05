QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - À titre de mandataire du ministère du Tourisme du Québec pour la mise en marché de la destination sous la marque Bonjour Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) et son partenaire, Destination Québec cité, sont fières de souligner la tenue à Québec de Rendez-vous Canada 2023 (RVC 2023). Avec plus de 1 500 participant.e.s provenant de 29 pays, cet événement d'envergure internationale souvent comparé aux « Jeux olympiques » du tourisme, offrira une vitrine extraordinaire à la Capitale-Nationale en plus de générer des retombées majeures pour l'ensemble du Québec.

L'événement, qui se tiendra jusqu'au 2 juin, est organisé par Destination Canada et l'Association de l'industrie touristique du Canada avec le soutien important de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx et du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien. Il permettra de conclure des partenariats commerciaux pour accroître la visibilité des attraits et des expériences touristiques québécoises à l'échelle canadienne et internationale, faire rayonner le savoir-faire des entrepreneur.e.s et artisan.e.s du tourisme d'ici et démontrer la force de la mise en marché de la marque Bonjour Québec.

Rappelons qu'en 2019, l'industrie touristique québécoise générait plus de 16,4 milliards de dollars dans l'économie dont plus de 4 milliards d'argent neuf en dépenses provenant des touristes internationaux. Créateur de richesse collective, avec plus de 25 000 entreprises qui généraient plus de 400 000 emplois, le secteur touristique représentait le troisième secteur d'exportation en importance au Québec.

RVC 2023 en chiffres

Rendez-Vous Canada existe depuis 1977, et c'est seulement la septième fois que l'événement a lieu au Québec.

Participation de 1 500 participant.e.s, dont plus de 580 vendeurs canadiens et près de 400 acheteurs qualifiés et représentant.e.s des médias provenant de 29 pays.

Environ 8 000 nuitées dans les hôtels de la région de Québec.

Dix tournées de familiarisation dans les régions du Québec.

Neuf visites guidées et libres de la ville de Québec et de ses environs qui mettront de l'avant 29 entreprises touristiques.

Des retombées économiques immédiates estimées à plus de 3,6 millions de dollars.

Des retombées économiques futures pour l'ensemble de l'industrie touristique estimées à plus de 90 millions de dollars.

Citations

« Notre Capitale nationale est le lieu tout désigné pour la tenue d'un événement de l'envergure de Rendez-vous Canada. Québec s'illustre par la qualité de ses installations et par sa capacité d'accueil. Je suis donc très heureuse que nous accueillions cet événement majeur pour l'industrie touristique à travers le pays. C'est une occasion extraordinaire pour montrer tout ce que le Québec a de mieux à offrir aux vendeurs et acheteurs présents. En mettant en lumière nos régions, nos attraits touristiques et l'accueil chaleureux des Québécois, Rendez-vous Canada contribuera à engendrer des retombées économiques pour l'ensemble de nos régions et à enrichir nos communautés grâce au tourisme! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un honneur de tenir ce grand salon du tourisme dans la région de la Capitale-Nationale ! Je suis certain que nos attraits hors du commun sauront séduire les représentants de l'industrie toujours à l'affut de destinations exceptionnelles. Nous bénéficions aussi d'une situation très enviable, où il est possible de passer du fleuve à la montagne dans la même journée. La région a tout pour plaire ! »

Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et ministre responsable de la Capitale-Nationale

« Nous sommes tous des ambassadeurs de nos communautés et de notre pays. Depuis près de 50 ans, Rendez-Vous Canada ne cesse de faire boule de neige en termes de taille, d'envergure et de pertinence. Cette rencontre est une opportunité sans précédent pour les communautés, grandes et petites, et pour notre écosystème touristique, réunis à Québec cette semaine, de mettre en valeur le meilleur de notre pays à des acheteurs de partout dans le monde. Le Canada est ouvert aux affaires, et nous sommes prêts à accueillir le monde à nos portes! »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances du Canada

« Nous souhaitons la bienvenue à Québec aux 1 500 participants de Rendez-vous Canada, événement d'envergure qui permet de faire briller notre industrie touristique et la destination unique qu'est la ville de Québec. Je suis convaincu que les délégués tomberont sous le charme de notre belle ville, de son accueil chaleureux et de son offre gastronomique et touristique incomparable ! »

Bruno Marchand, maire de Québec.

« Nous sommes honorés d'accueillir les délégués en cette nouvelle édition de RVC dans l'emblématique ville de Québec. Depuis 46 ans, cet événement phare met en lumière les destinations légendaires du Canada, reliant les acheteurs de voyages internationaux aux entreprises touristiques canadiennes. Le tourisme est au cœur du moteur économique et du tissu social du Canada - profitant à plus de régions que toute autre industrie. Les résultats d'événements comme RVC enrichissent la vie de nos invités et génèrent richesse et bien-être pour tous les Canadiens. »

Marsha Walden, President and CEO, Destination Canada

« Avec 98 % de récupération des visiteurs internationaux, le Québec est sur le point d'être la première province canadienne à dépasser le taux enregistré en 2019. Rendez-vous Canada 2023 contribuera à poursuivre cette lancée. Dans un environnement d'affaires mondial complexe et compétitif, nous sommes motivés plus que jamais à déployer une mise en marché forte et distinctive, conquérir le cœur des voyageurs et continuer de créer les leviers qui permettront d'accroître la performance durable de notre secteur économique. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

« C'est un immense privilège d'accueillir enfin Rendez-vous Canada et de faire rayonner notre destination auprès des acteurs majeurs de l'industrie touristique. Au-delà des retombées économiques directes générées qui sont de l'ordre de près de 4 M$, cet événement d'envergure est une vitrine remarquable pour mettre en valeur l'unicité de notre offre ainsi que nos attraits culturels et gastronomiques, lesquels témoignent du dynamisme exceptionnel qui habite la magnifique région de Québec. »

Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Représentant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales et sectorielles membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres. L'Alliance réalise également des mandats délégués par le ministère du Tourisme, notamment la mise en marché de la destination sous la marque Bonjour Québec dans le cadre d'un partenariat unique avec l'industrie. Toute l'action de l'Alliance vise à contribuer à faire du Québec une destination touristique durable, responsable et prospère de calibre mondial.

Pour plus de détails : www.alliancetouristique.com

À propos de Destination Québec cité

Destination Québec cité regroupe plus de 825 membres répartis sur un territoire qui couvre Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et les MRC de Portneuf, de La Jacques-Cartier, de l'Île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré.

Pour plus de détails : https://www.quebec-cite.com/fr

SOURCE Alliance de l''industrie touristique du Québec

Renseignements: Martin Lanouette, conseiller en communication et relations publiques, [email protected], 514 448-6295; Jenna Dubé, conseillère en relations publiques, [email protected], 581 995-0972