Rendez-vous 2024 - L'Autorité a 20 ans : un régulateur proactif face aux défis à venir du secteur financier

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a souligné aujourd'hui ses 20 ans d'existence dans le cadre de son Rendez-vous annuel, un événement qui rallie chaque année quelque 400 intervenants du secteur financier québécois. Arrivé en poste en août 2023, le nouveau PDG de l'Autorité, Yves Ouellet, a saisi l'occasion de présenter sa vision pour l'organisation et le secteur, alors que des défis communs se dessinent à l'horizon.

« L'Autorité et l'industrie ont su s'adapter à une multitude de changements au cours des 20 dernières années. Nous devons continuer à travailler sur les enjeux présents, mais aussi voir venir les enjeux futurs. Nous sommes confrontés à de grands défis qui transforment le secteur financier et aussi la société, tels que l'intelligence artificielle, les cryptoactifs, les changements climatiques, la finance durable et l'éducation financière », a déclaré le PDG. « Je suis très confiant dans notre capacité de collaborer ensemble pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et, surtout, digne de la confiance du public », a notamment mentionné monsieur Ouellet lors de son allocution.

Utilisation responsable de l'intelligence artificielle

L'Autorité a profité de son Rendez-vous annuel pour partager un document de réflexion et de discussion intitulé Meilleures pratiques pour l'utilisation responsable de l'IA dans le secteur financier. L'objectif est d'alimenter les discussions avec toutes les parties intéressées, tant sur les opportunités que sur les risques associés à l'utilisation de l'IA par le secteur financier, afin de connaître les différents points de vue et d'identifier les enjeux. Cette consultation sera un intrant pour nourrir les travaux futurs d'encadrement.

Dans le cadre de cet appel à la collaboration, tout intervenant financier intéressé par cet enjeu est invité à présenter ses commentaires sur les pratiques présentées avant le 14 juin 2024. Des tables rondes et des forums de discussion seront également organisés au cours des prochains mois afin d'approfondir les connaissances sur l'utilisation de l'IA dans le secteur financier.

Des échanges riches

Le Rendez-vous 2024 - Édition 20e anniversaire a également été l'occasion d'entendre le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, ainsi que divers panélistes qui ont partagé leur perspective sur d'autres défis auxquels fait face le secteur financier, notamment les changements climatiques, la transformation numérique de l'industrie et l'éducation financière.

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

