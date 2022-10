RENCONTRES RÉGIONALES À TRAVERS LE QUÉBEC

BROSSARD, QC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Vous travaillez pour le développement d'environnements favorables au vieillissement actif et à la mise en place d'actions et de solutions pour le bien-être des personnes aînées dans votre municipalité ? Inscrivez-vous dès maintenant à l'une des rencontres régionales Municipalité amie des aînés (MADA) la plus près de chez vous afin de profiter d'une programmation adaptée aux priorités de votre région.

Logo MADA (Groupe CNW/Espace MUNI)

Le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des services sociaux, en partenariat avec Espace MUNI, vous propose de vous réunir sous le thème de « Municipalité amie des aînés, une opportunité de développement pour les communautés! », et vous donne la possibilité de :

Favoriser le développement d'une culture MADA au sein de votre collectivité et soutenir la mobilisation ;

Appuyer le pouvoir d'agir des municipalités et des actrices et acteurs impliqués dans la démarche MADA ;

Accroître le transfert des connaissances en mettant de l'avant les bonnes pratiques ;

Approfondir des sujets d'intérêts régionaux liés à la démarche MADA ;

Favoriser la collaboration intermunicipale et la convergence des réflexions.

Au programme : ateliers pratiques, opportunités de réseautage, échanges et bons coups et présentations d'initiatives inspirantes.

À inscrire à votre agenda :

Bas-Saint-Laurence : 8 novembre 2022, de 13 h à 16 h ;

Outaouais : 16 novembre 2022, 9 h à 12 h ;

Saguenay-Lac-Saint-Jean : 30 novembre 2022, 9 h à 12 h ;

Chaudières-Appalaches : 25 janvier 2023, 19 h à 21 h.

Inscrivez-vous dès maintenant : https://espacemuni.org/evenement/rencontres-regionales-municipalite-amie-des-aines/

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

SOURCE Espace MUNI

Renseignements: Source et information : Sara Vassigh, Chargée de projet famille et vieillissement actif, [email protected], 450 466-9777 poste 215