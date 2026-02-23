Rencontres Action Jeunesse - Une trentaine d'organisations jeunesse sur la colline parlementaire pour porter les priorités des jeunes

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Force Jeunesse annonce la 9e édition des Rencontres Action Jeunesse (RAJ), qui se dérouleront à l'Assemblée nationale du Québec les 23, 24 et 25 février prochain. Plus grande activité de représentation politique dédiée aux 18-35 ans au Québec, les RAJ offrent à 35 organisations jeunesse l'occasion de rencontrer des ministres et d'autres titulaires de charges publiques afin de présenter leurs demandes. Pour cette occasion, le maire de Québec, Bruno Marchand, sera également présent en tant que conférencier et invité d'honneur, lors du banquet d'ouverture des RAJ.

Cette année, les organisations participantes (liste en annexe), provenant de différents milieux échangeront à propos de sujets diversifiés, tels que l'accessibilité à la justice en région, l'encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle, la précarité alimentaire et la participation électorale des jeunes.

« Les Rencontres Action Jeunesse sont le reflet de la vitalité et de la diversité de la jeunesse québécoise. À l'aube des élections du Québec de l'automne prochain, cet événement envoie un signal clair aux décideurs publics que la jeunesse veut faire partie des discussions pour répondre aux défis auxquels le Québec est confronté. Force Jeunesse est fière de contribuer à nourrir ce dialogue nécessaire entre les titulaires de charge publique et les organisations jeunesse » a mentionné Fred-William Mireault, président de Force Jeunesse.

Soutenues financièrement par le Secrétariat à la Jeunesse depuis leur création, les RAJ ont pour objectif de permettre aux jeunes d'en apprendre davantage sur le fonctionnement des institutions démocratiques, la mise en œuvre de politiques publiques et les rouages parlementaires. À travers les dernières éditions, les RAJ ont permis de donner naissance à des réalisations concrètes, allant du financement de projets porteurs pour la communauté, à des interpellations de ministres à l'Assemblée nationale sur des enjeux touchant les jeunes et à l'établissement de relations durables entre des élu•e•s et les organisations jeunesse.

« Supporter des initiatives comme les Rencontres Action Jeunesse fait partie de notre mission de propulser les jeunes à l'avant-plan des décisions. Félicitations aux bénévoles et aux jeunes qui s'impliquent afin d'offrir des possibilités à tous de porter leur voix plus haut. Continuez à faire bouger les choses » évoque pour sa part Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse.

Accompagnement des organisations : mentorat et phases préparatoires

En plus de la traditionnelle semaine de rencontres avec les élu.e.s à Québec, les organisations bénéficient de l'expertise et du savoir-faire de mentors pour les préparer au mieux à l'élaboration de leurs demandes. Une série de conférences et formations s'étalant sur plusieurs mois et chapeautées par Force Jeunesse a également été proposée aux organisations participantes afin de les outiller dans leur préparation.

À propos des Rencontres Action Jeunesse

Les Rencontres Action Jeunesse (RAJ) sont une initiative de participation citoyenne née d'un partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse et Force Jeunesse, permettant aux jeunes de sensibiliser les décideurs publics québécois aux enjeux qui les concernent. Chaque année, une trentaine d'organisations jeunesse œuvrant dans des secteurs variés se présentent sur la colline parlementaire dans le cadre des RAJ afin de partager leurs préoccupations et projets avec différents décideurs publics.

À propos de Force Jeunesse

Depuis 27 ans, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques, dans une perspective d'équité intergénérationnelle. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève.

SOURCE Force Jeunesse

Informations : Audrey-Ann Turcot, 514-384-8666, [email protected]