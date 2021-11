Rencontres Action Jeunesse - La jeunesse fait valoir ses priorités pour la prochaine élection provinciale

QUÉBEC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Force Jeunesse donne aujourd'hui le coup d'envoi de la cinquième édition des Rencontres Actions Jeunesse (RAJ) qui se déroulera sur la colline parlementaire de Québec jusqu'au 24 novembre prochain. Il s'agit du plus important événement de représentations politiques chez les 18-35 ans, qui réunit sur place une trentaine d'organisations jeunesse œuvrant dans des secteurs variés. Les groupes participants iront ainsi à la rencontre de membres de l'Assemblée nationale, de ministres et de titulaires de charge publique, pour présenter leurs priorités en cette année préélectorale.

Parmi les enjeux traités au cours des RAJ, il sera notamment question de logement et d'accès à la propriété, de santé psychologique, d'éducation, de l'implication des jeunes dans l'élaboration des politiques publiques, d'encadrement du télétravail et du droit à la déconnexion.

« Événement à succès depuis maintenant 5 ans, les RAJ sont d'autant plus nécessaires cette année, alors que la pandémie a profondément transformé plusieurs aspects de la vie des jeunes. Une situation qui renforce leur motivation à partager leurs préoccupations auprès des différentes formations politiques en prévision des prochaines élections », a mentionné Simon Telles, président de Force Jeunesse. « L'édition de cette année présente également l'occasion de stimuler les échanges et de raviver en personne la collaboration entre le politique et la jeunesse québécoise, après une année et demie plus difficile en raison de la crise ».

Essentiellement, les RAJ visent à perfectionner les connaissances des jeunes quant au fonctionnement de nos institutions démocratiques et les rouages parlementaires. Au cours des dernières années, les RAJ ont mené à des réalisations concrètes, telles que le financement de projets porteurs pour la communauté, à des interpellations de ministres à l'Assemblée nationale sur des enjeux touchant les jeunes et à l'établissement de relations durables entre des élus et groupes jeunes.

Programmation diversifiée : différents forums d'échanges avec les élus

En plus de la traditionnelle semaine de rencontres avec les élus, un programme de formation s'étalant sur plusieurs mois et chapeauté par Force Jeunesse en collaboration avec TACT Intelligence conseil est également offert aux organisations participantes pour les accompagner dans la préparation et la conduite de leurs revendications.

Au cours de ces trois jours d'événements, plusieurs activités sont prévues en marge des rencontres politiques, dont un panel de discussion avec Éric Caire, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, un panel d'experts en direct de la période de questions ainsi qu'un cocktail en présence d'élus, de titulaires de charges publiques et des organisations participantes.

Liste des organisations participantes

Aile Jeunesse du Chantier de l'économie sociale

du Chantier de l'économie sociale Association des étudiants aux cycles supérieurs de HEC Montréal (AECSHEC)

Citoyenneté Jeunesse

Collectif "Nous"

Comité jeunesse de l'Ordre des infirmières et infirmiers de Montréal/ Laval

Confédération des Associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL)

(CADEUL) Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ)

Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ)

Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAECUM)

Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ)

Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec (FRESQUE)

Forum Jeunesse Afro-québécois

Forum jeunesse de l'île de Montréal

Hoodstock

Jeune Barreau de Montréal

Jeune Barreau de Québec

Jeune chambre de commerce de Montréal

Le Québec c'est nous aussi

Les 3 sex

Qarjuit Youth Council

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS)

(REMDUS) Union étudiante du Québec (UEQ)

Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE)

À propos des Rencontres Action Jeunesse

Les Rencontres Action Jeunesse (RAJ) sont une initiative de participation citoyenne née d'un partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse et Force Jeunesse, permettant aux jeunes de sensibiliser les décideurs publics québécois aux enjeux qui les concernent. Chaque année, une trentaine d'associations œuvrant dans des secteurs variés se présentent sur la colline parlementaire dans le cadre des RAJ afin de partager leurs préoccupations et projets avec différents décideurs publics.

À propos de Force Jeunesse

Dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève.

