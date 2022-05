Rencontre Vivre et vieillir à Québec : Inauguration de la rencontre visant à transformer notre regard sur le vieillissement dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - VITAM - Centre de recherche en santé durable est fier de lancer son nouveau rendez-vous artistique, culturel, communautaire et scientifique : la Rencontre Vivre et vieillir à Québec. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 juin prochain, 19 événements se tiendront dans 23 lieux différents de la grande région de Québec. La programmation alliant arts, danse, cinéma, photographie, écriture, conférences, tables rondes, ateliers et colloque permettra de découvrir le vieillissement dans ses multiples dimensions.

La Rencontre Vivre et vieillir à Québec a comme objectifs de mettre en lumière les expériences multiples et diversifiées du vieillissement en plus d'amener la population de la ville de Québec à se projeter dans l'avenir et à répondre à la question : dans quelle ville voulons-nous vieillir? Au terme de cet évènement d'envergure, VITAM espère contribuer à changer l'image que nous nous faisons du vieillissement en dépassant la représentation qui le réduit à la maladie et à la perte d'autonomie.

La Rencontre rassemblera des organismes et individus provenant des milieux académique, artistique, communautaire, économique et politique afin de faciliter les échanges et la concertation entre eux. Les participantes et participants seront invités à partager leurs désirs et aspirations. Cette Rencontre ouvre un espace d'expressions pour les personnes aînées.

À l'occasion de l'inauguration de la Rencontre, Mme Marie-Pierre Boucher, membre du Comité exécutif de la Ville de Québec et responsable du dossier Développement social et communautaire Aînés, et M. Guy Thibodeau, président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale étaient présents, en compagnie de M. Éric Gagnon, sociologue, essayiste et directeur général de Vivre et vieillir à Québec. L'évènement marque également le lancement de l'abécédaire L'âgisme, c'est assez! De A à Z, rédigé par Mme Andrée Sévigny du Centre collégial d'expertise en gérontologie. Ce livre humoristique et accessible permettra de sensibiliser et d'impliquer les jeunes, et les moins jeunes, dans la lutte contre l'âgisme.

Citations

« Nous sommes particulièrement fiers de tenir la Rencontre Vivre et vieillir à Québec et de mobiliser les arts, la science et la littérature dans un effort commun pour nous aider à comprendre autrement le vieillissement, et à imaginer les milieux dans lesquels nous voulons vieillir. Le vieillissement concerne tout le monde, les personnes de tous les âges et de toutes provenances. »

- M. Éric Gagnon, sociologue et directeur général de la Rencontre Vivre et Vieillir à Québec

« Je suis très heureuse de voir la Rencontre Vivre et vieillir à Québec se dérouler chez nous. Avec le Sommet sur les aînés que la Ville de Québec a tenu et organisé dans les derniers jours, nous ressentons une véritable volonté de faire de Québec une ville où les aînés peuvent réellement s'épanouir. Chapeau à VITAM et à l'organisation de cette rencontre positive et porteuse pour notre ville. »

- Mme Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale du district Louis-XIV et membre du comité exécutif de la Ville de Québec

« L'environnement et le milieu dans lesquels vivent la population sont deux des principaux déterminants de la santé publique. VITAM, avec Vivre et vieillir à Québec, contribue réellement à la réflexion sur l'amélioration de la santé de la population en questionnant notre approche collective du vieillissement. Nous invitons la population de Québec à participer activement à cette rencontre qui contribuera à renforcer la santé de toutes et de tous. »

- M. Guy Thibodeau, président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale

À propos de VITAM - Centre de recherche en santé durable

VITAM est un centre de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale regroupant environ 300 chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes et membres du personnel. VITAM a pour mission de développer et de mobiliser des connaissances afin de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la santé par la recherche intersectorielle et socialement responsable. La santé durable se définit par un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sains, sur une planète en santé.

SOURCE VITAM

