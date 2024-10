Lancement d'un projet de recherche d'envergure sur l'expérience de travail du personnel infirmier au Québec

QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Une équipe de chercheures affiliées à VITAM - Centre de recherche en santé durable lance aujourd'hui le projet de recherche Exprimer -- Expérience du personnel infirmier dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ce projet vise à comprendre, par une démarche scientifique, les causes des démissions et de la rétention du personnel infirmier dans le réseau de la santé au Québec.

La recherche sera menée par sondages auprès du personnel infirmier québécois et s'échelonnera sur trois ans, soit jusqu'en avril 2027. Bien que l'enjeu du roulement de personnel infirmier soit largement reconnu et décrié, rares sont les études qui s'intéressent directement à la question. Le projet Exprimer vise à faire la lumière sur cette question d'intérêt public, pour soutenir des recommandations neutres et scientifiques, qui aideront à résoudre les problématiques rencontrées à l'échelle provinciale, tout en considérant des particularités locales.

Jusqu'au 31 octobre 2024, l'ensemble du personnel infirmier du réseau de la santé québécois est invité à participer à ce projet de recherche en se rendant sur le site Web : exprimer.quebec. Les résultats des enquêtes seront rendus publics après chacune des collectes.

Un projet réfléchi avec de nombreux partenaires

Un comité consultatif réunissant différents acteurs de l'écosystème infirmier a été formé afin de concevoir un projet ancré dans les réalités du personnel infirmier et répondant aux préoccupations de tous. Ce comité est mobilisé par les mêmes objectifs : assurer la rétention et améliorer l'expérience d'emploi du personnel infirmier dans le réseau public. Il est composé de membres de directions des ressources humaines et des soins infirmiers du RSSS ainsi que des représentants de comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers (CECII), de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

« Toutes vos expériences comptent »

Le projet Exprimer est une occasion unique pour les membres du personnel infirmier de partager leurs expériences professionnelles en toute confidentialité. Plus les participants seront nombreux, plus le portrait qui en découlera sera représentatif et complet. Au-delà des anecdotes entendues et partagées, leurs expériences d'emploi seront rigoureusement documentées et deviendront des données fiables qui pourront appuyer la prise de décision éclairée.

Citation

« Étant formée en santé publique, j'ai à cœur le système public de santé. Je le considère comme une richesse québécoise. C'est pour cette raison que je m'intéresse à la santé et au bien-être de ceux et celles qui le constituent. On veut documenter scientifiquement les expériences du personnel infirmier au Québec et comprendre ce qui peut améliorer leur vie professionnelle. Pour relever ce défi, chaque participation au projet fait une différence, alors on espère qu'un maximum d'infirmières et d'infirmiers va s'engager avec nous dans cet immense projet. »

Marianne Beaulieu, chercheure principale du projet de recherche Exprimer,

professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval

À propos du projet Exprimer

Exprimer -- Expérience du personnel infirmier dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) québécois vise à mieux comprendre les principaux déterminants de la rétention et des démissions du personnel infirmier dans le réseau public québécois. Il est mené par une équipe de chercheures travaillant de près avec un comité consultatif multisectoriel, composé de membres dotés d'une expertise dans le domaine infirmier. Le projet suivra l'évolution d'une cohorte de membres du personnel infirmier sur une période de 3 ans. Le projet permettra de décrire les expériences d'emploi du personnel infirmier à partir de leur point de vue exprimé confidentiellement. Il pourra mener à des recommandations pour soutenir l'action de manière avisée au sein du RSSS.

https://exprimer.quebec/

Renseignements: Anne-Marie Cardinal, Conseillère en développement de la recherche et en communication, VITAM -- Centre de recherche en santé durable, [email protected], 581 888-7308