Rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables du travail - Le ministre Jean Boulet rencontrera ses homologues canadiens

QUÉBEC, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, participera à la Réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du travail qui se tiendra à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, les 5 et 6 février prochains.

L'objectif de cette réunion est, entre autres, de partager de l'information, d'analyser les problèmes qui touchent les milieux de travail et de considérer les moyens de favoriser le respect des droits des travailleurs au Canada.

À cette occasion, M. Boulet souhaite échanger avec ses homologues sur différents sujets, dont la santé mentale en milieu de travail. Le but est de faire ressortir les meilleures pratiques en la matière.

Rappelons que le Québec participe activement aux réunions fédérales-provinciales-territoriales des ministres responsables du travail et s'assure du respect de sa compétence en matière de travail.

Citation :

« La réunion de tous les ministres responsables du travail au Canada est une tribune annuelle importante pour faire avancer les dossiers liés au travail. Les travailleurs québécois partagent des intérêts communs avec ceux des autres provinces et territoires. C'est pourquoi il est primordial pour moi de poursuivre et d'alimenter les échanges avec mes collègues canadiens sur le sujet. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

La rencontre de Fredericton doit, entre autres, permettre aux ministres responsables du travail de discuter des sujets suivants :

la question de la santé mentale en milieu de travail;



la Stratégie fédérale-provinciale-territoriale sur le Canada et l'Organisation internationale du travail 2020-2023;

et l'Organisation internationale du travail 2020-2023;

le Rapport du Comité d'experts sur les normes du travail fédérales modernes;



les travaux du groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les travailleurs étrangers temporaires;



l'objectif de développement durable de l'ONU portant sur le travail décent et la croissance économique;



l'harmonisation des normes en matière de santé et de sécurité du travail.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

