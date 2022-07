Rencontre des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture - Prochain cadre stratégique en agriculture : le Québec poursuit ses engagements en matière d'agriculture durable

QUÉBEC, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de sa participation à la Conférence annuelle des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture, qui s'est terminée aujourd'hui à Saskatoon, en Saskatchewan, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a fait part de ses conclusions sur les principaux sujets discutés et a rappelé les engagements significatifs du Québec en matière d'agriculture durable.

Prochain cadre stratégique et programmes de gestion des risques de l'entreprise

Les ministres FPT de l'Agriculture se sont entendus sur les principaux éléments du prochain cadre stratégique (PCS), lequel couvrira la période 2023-2028. Les ministres FPT ont convenu d'une hausse de 25 % de l'enveloppe budgétaire des initiatives stratégiques à frais partagés. L'agriculture durable sera une priorité du PCS et le leadership du Québec en cette matière a été reconnu. En effet, la province recevra des fonds fédéraux qui viendront appuyer son Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales, une mesure phare du Plan d'agriculture durable (PAD) lancée par le Québec en février 2022. Cette mesure accélère le virage vert et agit comme un effet de levier pour atteindre les cibles du PAD. À cet égard, il a été convenu que le Québec utilisera ses propres cibles et mécanismes de reddition de comptes pour contribuer aux résultats collectifs du PCS.

Concernant les programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE), les ministres FPT ont approuvé une hausse, déjà réclamée par le Québec, du taux de compensation du programme Agri-stabilité, qui passera de 70 % à 80 % et entrera en vigueur pour l'année de programme 2023. Cette modification représente une augmentation des fonds fédéraux au programme de près de 4 millions de dollars pour le Québec.

Le Québec a également fermement défendu la pertinence et le maintien d'Agri-investissement, un programme efficace, flexible, rapide, simple et très apprécié des producteurs québécois. Les producteurs ayant des ventes nettes ajustées de plus d'un million de dollars devront éventuellement avoir réalisé une évaluation des risques agroenvironnementaux pour profiter de ce programme.

Code de conduite entre détaillants et fournisseurs

Le Québec est satisfait de l'engagement des représentants de l'industrie à poursuivre les travaux pour achever l'élaboration d'un code et d'un mécanisme de règlement des différends. Il accueille favorablement le plan de l'industrie d'entreprendre des consultations élargies dans les prochaines semaines pour assurer une forte adhésion à la solution et demande que l'industrie présente un code complet en novembre 2022.

Peste porcine africaine, commerce et accès aux marchés

Le Québec est un acteur important du marché du porc au Canada. Il est d'ailleurs très impliqué dans les travaux visant à prévenir l'entrée de la peste porcine africaine sur le territoire et à préparer l'industrie en cas d'éclosion en misant sur une coordination pancanadienne. Il a rappelé la nécessité d'accélérer le rythme des comités de travail et a encouragé le gouvernement fédéral à poursuivre ses efforts pour conclure de nouvelles ententes de zonage avec les principaux pays importateurs afin de limiter les conséquences pour le Québec en cas d'éclosion.

À la lumière des bouleversements qui affectent le contexte commercial, le Québec demeure préoccupé par les répercussions du conflit en Ukraine sur l'agriculture et sur l'accès aux intrants pour les producteurs québécois. Il appelle le gouvernement fédéral à adopter les mesures appropriées pour mitiger ces répercussions, en particulier si le conflit se prolonge.

Citation

« Je suis très satisfait des résultats de la rencontre avec mes collègues du gouvernement fédéral et des autres provinces. Je constate que le Québec se distingue avantageusement en matière de développement d'une agriculture durable. Le Plan d'agriculture durable que nous avons mis en place permet de soutenir adéquatement les producteurs, notamment dans leurs efforts d'adaptation aux changements climatiques. Le prochain cadre stratégique reflétera la réalité québécoise et respectera les responsabilités du Québec en matière d'agriculture ainsi que l'ensemble des mesures qu'il déploie sur son territoire au bénéfice du secteur agroalimentaire. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA) est entré en vigueur le 1 er avril 2018 et prendra fin en 2023.

avril 2018 et prendra fin en 2023. La contribution totale du PCA actuel aux initiatives stratégiques québécoises s'élève à 293 millions de dollars (M$) répartis sur cinq ans, dont 175,8 M$ du gouvernement fédéral.

Le Prochain cadre stratégique (PCS) s'échelonnera du 1 er avril 2023 au 31 mars 2028. Le Québec visera à conclure d'ici là un accord bilatéral avec Agriculture et Agroalimentaire Canada pour assurer le déploiement du PCS sur le territoire québécois.

avril 2023 au 31 mars 2028. Le Québec visera à conclure d'ici là un accord bilatéral avec Agriculture et Agroalimentaire Canada pour assurer le déploiement du PCS sur le territoire québécois. Le PCS appuiera des interventions du gouvernement du Québec dans cinq domaines prioritaires : développement des marchés et du commerce; science, recherche et innovation; résilience et confiance du public; renforcement des capacités, de la croissance et de la compétitivité; changements climatiques et environnement. Il inclura aussi la suite des programmes de gestion des risques.

