Rencontre des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture - Le Québec poursuit son travail pour l'instauration d'un code de conduite pancanadien entre les fournisseurs et les détaillants

QUÉBEC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a participé à la rencontre annuelle des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture qui s'est terminée ce midi à Guelph, en Ontario. Le ministre fait part de ses conclusions sur les principaux enjeux discutés.

Frais imposés par les détaillants

Le Québec demeure préoccupé par le rapport de force des grands détaillants dans la relation avec leurs fournisseurs, incluant l'imposition de certains frais. Le Québec demeure engagé à améliorer la prévisibilité, la transparence et l'équité dans la relation entre les détaillants et leurs fournisseurs en lien avec la question des frais imposés. Ces frais ont des répercussions négatives sur les petits détaillants, les producteurs et les consommateurs.

Le Québec estime important d'encourager les entreprises du secteur à poursuivre leurs travaux en cours afin de développer rapidement un code obligatoire de bonnes pratiques de l'industrie alimentaire canadienne, incluant un mécanisme de règlement des différends, et de présenter ce code aux ministres FPT d'ici mars 2022 pour qu'ils puissent évaluer les actions à poser par la suite. Un tel code serait une solution concrète applicable, avec le moins de disparités possible, à l'ensemble du territoire canadien.

Main-d'œuvre

Le Québec s'attend à ce que le gouvernement fédéral accélère de façon importante le traitement de demandes de permis de travail émises par les travailleurs temporaires. Tout en saluant l'Entente du 4 août dernier entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec en réponse aux besoins du marché du travail au Québec, le ministre Lamontagne a souligné l'importance pour les employeurs d'accueillir les travailleurs étrangers temporaires dans un délai plus court afin de répondre aux besoins criants de main-d'œuvre et ainsi aider nos producteurs et nos transformateurs.

En matière de formation et de développement des compétences, le Québec mène ses propres stratégies pour soutenir les entreprises et il consulte les organisations du secteur de la production et de la transformation sur les besoins actuels et futurs du marché du travail.

Agriculture durable et changements climatiques

Le Québec agit déjà sur l'ensemble des enjeux retenus par le gouvernement fédéral en matière d'agriculture durable et de changements climatiques. Il a aussi déjà établi ses priorités en la matière, les objectifs poursuivis, les cibles à atteindre et les processus de reddition de comptes.

Le Québec souhaite partager les mesures qu'il a déjà mises en place, avec le gouvernement fédéral et les autres provinces, notamment le Plan d'agriculture durable 2020-2030 et le Plan pour une économie verte 2030. L'appui supplémentaire du gouvernement fédéral en lien avec les politiques relatives à l'environnement et aux changements climatiques devrait s'inscrire dans la complémentarité et la flexibilité et appuyer les objectifs des provinces, sans dédoubler les mesures.

Commerce et accès aux marchés

Le Québec a réitéré au gouvernement fédéral les attentes des producteurs et des transformateurs envers les sommes promises par ce dernier à titre de compensation pour l'accès aux marchés consenti pour les produits sous gestion de l'offre dans le contexte de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, en vigueur depuis déjà plus d'un an. De plus, il a demandé au gouvernement fédéral de redoubler d'efforts dans ses relations avec la Chine pour obtenir l'approbation par ce pays des exportateurs de produits du porc, bloquées depuis plus de deux ans.

Finalement, les ministres des provinces, des territoires et du fédéral ont discuté des améliorations souhaitées dans les programmes de gestion des risques, du leadership nécessaire de la part du gouvernement fédéral dans la gestion et la préparation vis-à-vis d'une éclosion potentielle de peste porcine africaine ainsi que des différentes initiatives en cours sur le territoire afin de soutenir nos agricultrices et agriculteurs qui peuvent avoir des enjeux de santé mentale.

Citation

« Les discussions des trois derniers jours ont permis de faire avancer considérablement plusieurs sujets importants pour notre gouvernement et pour lesquels le Québec exerce un leadership, dont celui de la mise en place d'un code de conduite pancanadien sur les frais. Le gouvernement du Québec est aussi au travail pour atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'est fixés en matière agroenvironnementale et dans la lutte aux changements climatiques. C'est dans cette optique que nous collaborons avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral afin de partager nos bonnes pratiques. Le Québec est fier d'être aux premières loges de ces batailles grâce au Plan d'agriculture durable et au Plan pour une économie verte 2030. Il s'attend d'ailleurs à bénéficier pour cela de l'appui du prochain cadre stratégique. À cet égard, le Québec mettra en œuvre ses cibles, priorités et processus de reddition de comptes en la matière. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Chaque année, une conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres et des sous-ministres de l'Agriculture est coprésidée par la ministre fédérale et un ministre provincial. L' Ontario copréside cette conférence en 2021 et la Saskatchewan assumera ce rôle en 2022.

copréside cette conférence en la assumera ce rôle en 2022. Le Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA) est entré en vigueur le 1 er avril 2018 et prendra fin en 2023. Il prévoit des investissements en initiatives stratégiques de 117 millions de dollars du gouvernement du Québec et de 176 millions de dollars du gouvernement fédéral.

avril prendra fin en 2023. Il prévoit des investissements en initiatives stratégiques de 117 millions de dollars du gouvernement du Québec et de 176 millions de dollars du gouvernement fédéral. Le PCA appuie des interventions du gouvernement du Québec dans six domaines prioritaires, notamment l'accès aux marchés et le commerce, la science, la recherche et l'innovation, la confiance du public ainsi que la durabilité environnementale et les changements climatiques. Le PCA inclut aussi la suite des programmes de gestion des risques Agri-stabilité, Agri-investissement, Agri-protection, Agri-relance et Agri-risque.

Les ministres FPT ont identifié les priorités et les principaux principes du prochain cadre stratégique lors de leur rencontre à Guelph . L'Énoncé de Guelph servira de base de discussion dans les travaux visant à convenir d'un nouveau cadre stratégique multilatéral, qui succèdera au Partenariat canadien pour l'agriculture 2018-2023. Les gouvernements FPT viseront ensuite à conclure des accords bilatéraux avec Agriculture et Agroalimentaire Canada avant le 1er avril 2023, date visée pour le lancement du nouveau cadre stratégique 2023-2028.

