MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - METRO (TSX: MRU) tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires et annoncera les résultats du 1er trimestre de l'exercice financier 2021 le mardi 26 janvier prochain. À cette occasion, trois événements sont prévus successivement en mode virtuel, dont une rencontre avec les journalistes à 11 h 15.

Renseignements :

Assemblée générale annuelle des actionnaires

Le mardi 26 janvier 2021 à 10 h

En raison du contexte actuel, l'assemblée générale annuelle sera présentée de manière virtuelle. Pour accéder à la plateforme de diffusion, cliquez ici. À noter qu'il vous sera possible de vous connecter qu'à partir de 9 h 45 le matin de l'événement, en passant par la fonction « Invité ».

Rencontre de presse à 11 h 15

Les journalistes sont invités à rencontrer virtuellement le président et chef de la direction,

Eric La Flèche et le vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, François Thibault, à 11 h 15. Veuillez écrire à [email protected] si vous désirez vous inscrire et recevoir le lien vous donnant accès à la plateforme de diffusion de la rencontre de presse, durant laquelle vous aurez l'occasion de poser vos questions. Veuillez noter que la rencontre est uniquement offerte aux représentants des médias et que l'inscription préalable est obligatoire.

Rappel - Conférence téléphonique à 13 h 30





L'entreprise tiendra un appel à l'intention des investisseurs et des analystes financiers à 13 h 30. Cliquez ici pour plus de détails.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

SOURCE METRO INC.

Renseignements: Renseignements : METRO, Relations médias, 514 643-1009 ou 1 800 463-2190, [email protected]

Liens connexes

www.corpo.metro.ca