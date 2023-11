OTTAWA, ON, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Cette semaine, j'ai rencontré le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, pour discuter de la montée de l'islamophobie et pour lui faire part des préoccupations et des craintes des Canadiens musulmans.

J'ai partagé avec le premier ministre le fait que de nombreuses personnes au sein des diverses communautés palestiniennes, arabes et musulmanes au Canada ressentent une profonde détresse en observant les effusions de sang continues au Moyen-Orient et en ayant le sentiment que leurs préoccupations et leurs voix ne sont pas entendues. Elles exhortent le gouvernement canadien à demander un cessez-le-feu immédiat et à jouer un rôle de pacification dans la région.

Ce message a également été partagé hier lorsque le premier ministre a rencontré des Canadiens d'origine palestinienne pour leur faire part des effets dévastateurs de cette guerre sur leurs familles à Gaza et dans les Territoires occupés, ainsi que de la montée en flèche du sentiment anti-palestinien, anti-arabe et islamophobe depuis le 7 octobre.

Ces discussions constructives avec le premier ministre ont été à la fois nécessaires et urgentes.

Mon mandat en tant que représentante spéciale est de promouvoir les besoins des diverses communautés musulmanes du Canada et de veiller à ce que le gouvernement du Canada combatte l'islamophobie systémique sur son territoire en collaboration avec tous les partenaires concernés. Mon bureau s'engage à protéger les droits de la personne, les libertés civiles et les libertés démocratiques des Canadiens musulmans L'islamophobie est une menace directe pour la démocratie et la cohésion sociale du Canada.

C'est pourquoi j'ai clairement défendu le droit de chaque personne dans ce pays d'exercer librement ses droits et libertés garantis par la Charte, tant que cela ne constitue pas de la haine. Cela inclut le droit d'exprimer des opinions légitimes par le biais des médias sociaux et d'exercer l'une de nos libertés précieuses sans être confronté à l'islamophobie, à la haine envers les Arabes ou au racisme anti-palestiniens.

Il est inacceptable au Canada que les musulmans et leurs communautés craignent de participer à des manifestations pacifiques, de porter un keffieh, d'agiter un drapeau palestinien, de défendre les civils pris au piège d'un conflit armé ou de chanter en faveur des droits de la personne des Palestiniens.

Lors de ma discussion avec le premier ministre, j'ai fait part de la manière dont de nombreux Canadiens musulmans ont déjà été réduits au silence, ont subi des représailles immédiates et ont été victimes de discriminations fondées sur l'islamophobie pour avoir exercé leurs libertés démocratiques garanties par la loi canadienne.

En tant que Canadiens, nous pouvons et devons convenir que chacun est libre de s'engager démocratiquement et de faire entendre sa voix en faveur de la justice et des droits de la personne sans craindre de représailles de quelque nature que ce soit, y compris la perte de revenus, la suspension ou l'expulsion des étudiants de leurs écoles ou leurs stages, ou d'autres répercussions négatives dues à des divergences d'opinion. J'ai discuté avec d'innombrables individus et représentants de communautés qui ont soulevé comment ces actions visant à les réduire au silence les font se sentir comme des citoyens de seconde classe, incapables de participer pleinement au discours public.

Je tiens à souligner que ces libertés ne peuvent en aucun cas servir d'excuse à quiconque pour exprimer ou manifester de la haine à l'égard de qui que ce soit, y compris nos concitoyens canadiens de confession juive, ou pour exprimer son soutien à des actions qui violent le droit international ou les droits de la personne. Nous méritons tous de nous sentir en sécurité chez nous, dans nos lieux de culte, nos entreprises, nos écoles et autres espaces publics.

Nous vivons une période insupportablement déchirante, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à écouter et à partager les préoccupations de nos communautés avec tous les partenaires gouvernementaux concernés, le premier ministre ainsi que les agents de la fonction publique de tous les niveaux qui se sont engagés à protéger la cohésion sociale du Canada et les libertés civiles de tous les Canadiens.

La publication aujourd'hui du rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, intitulé Combattre la haine : l'islamophobie et ses répercussions sur les musulmans du Canada, contribuera davantage à éclairer ce travail urgent. J'encourage tous les Canadiens à prendre connaissance de ce rapport sénatorial.

SOURCE Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]