Rencontre annuelle du Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture - Le ministre Lamontagne persiste : le fédéral doit faire sa part pour l'industrie de la crevette

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a profité de la rencontre annuelle du Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture pour presser le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne d'intensifier sa collaboration avec les pêcheurs, les transformateurs et les provinces, à l'heure où les changements climatiques affectent plusieurs pêcheries.

Dans le contexte actuel, il est plus que nécessaire que les prochaines actions puissent faire l'objet d'une réelle concertation afin d'assurer la pérennité des communautés côtières. L'exemple de la diminution des quotas de crevettes est frappant à cet égard. Malgré les appels répétés du Québec à la nécessité d'une collaboration accrue entre les ordres de gouvernement pour répondre à cette crise, le gouvernement fédéral n'a toujours pas fait part de son intention d'offrir des mesures de soutien structurel et financier conséquentes pour les secteurs des pêches en difficulté, notamment la pêche à la crevette du Québec.

Un autre exemple est celui de la reprise de la pêche au sébaste qui aurait dû bénéficier à ce secteur. Toutefois, le quota de 5 500 tonnes octroyé actuellement aux crevettiers du Québec est beaucoup trop maigre pour contribuer à la restructuration de cette flottille dont la situation est très précaire.

Le ministre s'est également entretenu avec ses homologues du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard sur les enjeux pressants qu'ils partagent en matière de pêches. Ils ont notamment convenu qu'une intervention du gouvernement fédéral était nécessaire pour soutenir les crevettiers et toute pêcherie en difficulté, en insistant sur l'importance d'une gestion conjointe des ressources halieutiques supervisées par le gouvernement fédéral.

« Plusieurs pêcheries vivent actuellement d'importants bouleversements. Je l'ai constaté à nouveau lors de mon récent passage aux Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. En pleine saison des pêches, c'est inconcevable que des bateaux doivent demeurer à quai. J'ai profité de la rencontre pour rappeler la responsabilité du gouvernement fédéral de contribuer aux mesures nécessaires pour assurer la restructuration des flottilles de pêcheurs en difficulté, notamment les crevettiers. Nous devons développer une vision commune, qui sera soutenue par des stratégies et des plans d'action élaborés conjointement. Les silos n'ont pas leur place dans les pêches! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Les quotas de pêche à la crevette ont substantiellement baissé au cours des dernières années. La part des pêcheurs du Québec est passée de 15 700 tonnes en 2017 à 8 193 tonnes en 2023 et à 1 176 tonnes en 2024.

à 1 176 tonnes en 2024. En 2023, 4 500 tonnes de crevettes ont été débarquées par les pêcheurs du Québec sur le quota de 8 193 tonnes.

Les quotas pour le turbot ont également subi une baisse de plus de 50 % entre 2021 et 2023, passant de 4 500 tonnes à 2 400 tonnes.

2023, passant de 4 500 tonnes à 2 400 tonnes. En 2023, les débarquements de turbot ont été de 179 tonnes, comparativement à une moyenne de 1 000 tonnes entre 2021 et 2022.

2022. Également depuis 2023, la pêche à la plie rouge et à la limande à queue jaune dans le golfe du Saint-Laurent fait l'objet d'un moratoire.

fait l'objet d'un moratoire. Le Québec est intervenu pour offrir un soutien aux différents acteurs du secteur de la crevette depuis 2023, soit : En juillet, un comité de travail composé de pêcheurs, de transformateurs et du MAPAQ a été mis en place. Celui-ci s'est majoritairement rencontré toutes les deux semaines afin de documenter la situation, de concerter l'industrie et de participer à la recherche de solutions pour limiter les répercussions de la situation. Une aide financière de plus de 3,5 M$ a été octroyée au secteur de la crevette, dont 528 000 $ aux pêcheurs en difficulté. Des projets d'accompagnement du secteur et d'embauche de ressources, présentés par des associations et des municipalités régionales de comté, ont également été financés durant cette période. À ces montants s'ajoutent les garanties de prêt aux pêcheurs de crevette qui sont à risque, pour un montant de près de 20 M$.



