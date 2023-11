Renaud-Bray, première destination des Québécois pour l'achat de livres

MONTRÉAL, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Renaud-Bray est fier de partager les résultats d'une étude sur les habitudes de lecture des Québécois et sur la notoriété de sa marque.

L'étude réalisée par Léger révèle que 65% des Québécois nomment spontanément Renaud-Bray lorsqu'on leur demande de nommer un détaillant de livres. Non loin derrière, Archambault est évoqué par 47% des répondants, suivis d'Indigo (15%).

On apprend aussi que 70% des Québécois considèrent Renaud-Bray comme un incontournable de la scène culturelle québécoise et 71% estiment que son « Coup de cœur » est un gage de qualité. « Nous sommes très fiers de ces résultats, nous sommes heureux de voir que nos librairies sont reconnues comme une destination culturelle de choix par les Québécois. » a déclaré Floriane Claveau, directrice des communications de Renaud-Bray.

Enfin, 60% des Québécois achètent leurs livres en magasins (contre 17% en ligne) et 64% des Québécois lisent majoritairement des livres papier. « Les ventes en ligne et les supports multimédias prennent beaucoup de place dans nos vies, c'est rassurant de voir que les achats de livres en librairie demeurent majoritaires et que le livre papier a encore de belles années devant lui. » conclut Madame Claveau.

Fondé en 1965, Renaud-Bray constitue le plus grand réseau de librairies francophones en Amérique du Nord et emploie plus de 2 000 personnes. L'entreprise offre une vitrine inégalée aux auteurs et écrivains d'ici. Renaud-Bray figure par ailleurs au 34e rang dans le classement Léger 2023 des sociétés les plus admirées des Québécois, et vient de décrocher le sceau des Sociétés les mieux gérées au Canada.

