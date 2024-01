Renaud-Bray a accueilli la visite de la ministre des Affaires étrangères du Japon

MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - La direction de Renaud-Bray est heureuse d'avoir accueilli dans sa librairie du Chemin de la Côte-des-Neiges, Madame Kamikawa, la ministre des Affaires étrangères du Japon, à l'occasion de sa visite à Montréal.

C'est le samedi 13 janvier que la ministre nipponne et son équipe ont choisi de faire la visite du plus ancien Renaud-Bray afin de se faire une idée sur la culture et la lecture au Québec.

« Nous sommes très heureux d'avoir pu accueillir la ministre Kamikawa chez Renaud-Bray. Au cours de cette visite, la délégation nipponne a pu se rendre compte de la place occupée par la culture japonaise dans notre librairie. Les auteurs japonais partageaient les bibliothèques de cette librairie de plus de 20 000 pi2 aux côtés des plus grands auteurs internationaux et le Japon est présent aussi bien dans les ouvrages de langues que dans les livres consacrés au tourisme sans compter les 35pi de bibliothèques consacrées aux mangas. » explique Floriane Claveau, directrice des communications de Renaud-Bray.

À propos de Librairie Renaud-Bray Inc.

Librairie Renaud-Bray est une entreprise québécoise qui se donne pour mission de contribuer à l'expansion et à la diversification de l'offre de produits culturels de langue française et de jouer un rôle de premier plan dans la promotion et la diffusion de la culture.

Avec 34 librairies Renaud-Bray est présent dans tout le Québec et sur le web avec son site Internet transactionnel renaud-bray.com.

Le siège social de Renaud-Bray est situé à Montréal.

