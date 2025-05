Rémunération en ressources humaines : net avantage pour les porteuses et porteurs des titres CRHA et CRIA

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Les professionnelles et professionnels en ressources humaines qui détiennent les titres CRHA | CRIA délivrés par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés ont un net avantage sur leurs collègues en ressources humaines sans titre professionnel. En effet, ils se retrouvent davantage dans les paliers salariaux plus élevés et leur salaire annuel moyen est nettement plus élevé. C'est ce que révèle une vaste enquête canadienne sur la rémunération en ressources humaines réalisée pour CRHA Canada et ses entités constituantes par la firme de sondage CROP.

« Celles et ceux qui portent le titre de CRHA | CRIA adhèrent aux normes les plus élevées en matière de gestion des ressources humaines. Leur souci d'éthique et de qualité se trouve renforcé par les mécanismes de protection du public mis en place par l'Ordre, notamment par le code de déontologie, l'inspection professionnelle, ainsi que la formation continue régulière et obligatoire », souligne la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA.

Au Québec, le salaire annuel moyen des CRHA | CRIA est de 107 256 $ par année, comparativement à 90 369 $ pour les personnes qui travaillent en ressources humaines sans détenir de titres professionnels en RH, soit une différence de 16 887 $. Les CRHA | CRIA semblent aussi se distinguer sur le plan de la progression de carrière alors qu'ils sont davantage présents dans les paliers salariaux plus élevés des organisations.

« Tout en étant rassurants pour les employeurs et le grand public, les titres professionnels CRHA | CRIA sont associés à des avantages tangibles, y compris en matière de rémunération, pour les personnes qui obtiennent ces titres et les renouvellent », commente Manon Poirier.

Répartition par spécialité

Deux tiers des professionnelles et professionnels RH québécois sont des généralistes qui touchent à plusieurs volets de la gestion des ressources humaines. Le tiers des répondantes et des répondants consacrent toutefois la majorité de leur temps à une spécialisation et leurs principaux domaines de pratique sont la dotation (22 %) et les relations du travail (21 %), suivis par la rémunération globale (14 %) ainsi que la santé, la sécurité et le mieux-être au travail (14 %).

Le domaine du développement organisationnel a pour sa part connu une croissance au cours des dernières années (13 %, comparativement à 9 % en 2017) reflétant l'apport des professionnelles et professionnels RH aux transformations apportées dans les organisations pour les rendre plus innovantes, performantes et compétitives.

Les domaines de pratique qui ferment la marche sont le développement des compétences (7 %), les technologies (4 %), ainsi que l'équité, la diversité et l'inclusion (1 %).

Charge de travail et heures supplémentaires

Au Québec, un professionnel RH sur deux (48 %) considère avoir une charge de travail bien équilibrée. L'autre moitié (46 %) croit en avoir trop sur les épaules. La surcharge de travail est plus grande notamment parmi celles et ceux qui ont plus d'expérience (15 ans +), chez les cadres, ainsi que pour les répondants qui travaillent dans des entreprises de 100 personnes ou plus. Une proportion similaire (44 %) dit faire régulièrement des heures supplémentaires.

Indice de bonheur au travail

Avec une moyenne de 7,5 sur 10, l'indice de bonheur au travail des professionnelles et professionnels RH du Québec est modéré, alors que ce résultat est légèrement plus élevé qu'ailleurs au Canada. L'indice de bonheur au travail est plus grand au privé (autant en pratique autonome qu'en cabinet privé), parmi celles et ceux qui ont plus d'expérience (15 ans et +), ainsi que parmi les spécialistes de la rémunération globale.

Plusieurs autres volets de la rémunération globale des professionnelles et professionnels RH ont été mesurés par cette enquête réalisée entre le 14 novembre 2024 et le 22 janvier 2025. Au Québec, 2995 professionnels en ressources humaines et en relations industrielles ont répondu au sondage. La marge d'erreur est de 1,6 %. Les résultats complets sont disponibles gratuitement sur Carrefour RH.

