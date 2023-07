Remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette - Travaux intensifs du 23 juillet au 3 août 2023

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux intensifs seront réalisés au pont Laviolette pendant les semaines des vacances de la construction.

Ainsi, une seule voie par direction sera disponible pendant cette période, soit :

du dimanche 23 juillet, 18 h, au jeudi 27 juillet, 6 h 30

du dimanche 30 juillet, 18 h, au jeudi 3 août, 6 h 30

Des interventions de nuit sont aussi prévues entre ces deux périodes. Lors de la réalisation de ces travaux, une circulation à contresens sera mise en place. Ce type de configuration nécessite des fermetures de certains accès de part et d'autre du pont. Puisque celles-ci varient en fonction de la direction du contresens, les usagers sont invités à consulter le site Québec 511 avant de se déplacer pour connaître les entraves prévues. Une carte interactive sur le site Québec 511 est disponible pour les aider à déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination.

De la congestion importante est à prévoir. Le Ministère invite les usagers à planifier leurs déplacements et à faire preuve de patience.

À noter que les dates de ces travaux peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Le Ministère remercie les usagers pour leur compréhension.

