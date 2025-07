PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER : ENTRAVES MAJEURES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 18 AU 21 JUILLET

MONTRÉAL, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine. Le Ministère et ses partenaires leur recommandent de planifier leurs déplacements.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Pont Honoré-Mercier – contresens – fin de semaine 18 juillet 2025 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Réseau express métropolitain – fin de semaine 18 juillet 2025 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Pont Laviolette (A55) entre Trois-Rivières / Bécancour – du 20 au 24 juillet 2025 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Circulation à contresens sur le pont en direction Kahnawake (pont amont) - 1 voie par direction

Note : accès rue Airlie vers R-138 ouest demeure ouverte.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité du MTMD.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE EST

De vendredi 22 h à dimanche 20 h

À Montréal, fermeture complète du chemin de la Côte-de-Liesse Est, entre chemin Devonshire et échangeur Décarie.

Détour : accès A-40 est, sortie 68 (rue Stinson), demi-tour à chemin de Dunkirk, chemin de la Côte-de-Liesse Ouest, chemin Devonshire, avenue Royalmount (vers A-15 sud) et boulevard Décarie nord (vers chemin de la Côte-de-Liesse Est).

Facultatif : en amont, via tournebride à rue Authier (sous A-40), desserte A-40 ouest et boulevards Alexis-Nihon et Marcel-Laurin (R-117 sud). Camions, via boulevard Cavendish.

Risque de congestion dans le secteur - prévoyez vos déplacements. Travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

De vendredi 22 h à samedi 23 h 59

À Montréal, fermeture partielle du chemin de la Côte-de-Liesse Est (1 voie ouverte) au niveau du chemin Lucerne, après l'échangeur Décarie.

Travaux sous la responsabilité d'Hydro-Québec.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De dimanche 18 h à jeudi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une voie par direction.

Largeur de la voie : 3,2 m

Par défaut :

À Trois-Rivières sur l'A-55 nord, fermeture de la sortie 181 ( R-138, rue Notre-Dame , boulevard Gene-H.-Kruger ) Fermeture accès boulevard Arthur-Rousseau vers A-55 sud, lundi, mardi et mercredi entre 7 h et 19 h À Bécancour, fermeture accès A30 est et ouest / avenue Godefroy / R-132 vers A-55 nord



Une deuxième période de travaux intensifs est prévue du 3 au 7 août. Les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40. Voir le communiqué.

À PRÉVOIR

Pont Jacques-Cartier

Fermeture du pont et de ses accès, jeudi entre 20 h et 23 h 59 - feux d'artifice. À noter pont Victoria , la configuration deux voies en direction Rive-Sud seulement prolongée jusqu'à 23 h 30

RAPPEL -- Secteur autoroute Bonaventure

Fermeture des accès chemin de la Pointe-Nord / boulevard de l'Île-des-Sœurs / rue Jacques-Leber vers A-10 ouest / centre-ville jusqu'à septembre. Détour via A-15 nord / sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'à décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'à décembre

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Fermeture complète du REM jusqu'au 17 août 2025 - plusieurs travaux afin de permettre la prochaine mise en service du réseau. De nombreuses options de déplacement sont disponibles aux usagers qui doivent se déplacer entre Rive-Sud et centre-ville de Montréal.



Pour planifier vos déplacements et en savoir plus : options disponibles été 2025 pendant fermeture du REM.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600 ou sans frais : 1 866 341-5724