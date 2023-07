Remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette - Réouverture tardive des voies

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le contresens mis en place dans le cadre des travaux intensifs réalisés du 23 au 27 juillet ne pourra être levé à 6 h 30 comme prévu, en raison d'une problématique technique. À l'heure actuelle, tous les efforts sont déployés pour rouvrir la direction nord le plus rapidement possible.

De plus, la réouverture sera accompagnée d'une diminution de la limite de vitesse à 50 km/h en direction nord. Cette mesure est requise en raison de la mise en place d'une plaque temporaire sur la chaussée dans la partie du pont située sous la charpente métallique du côté de la rive nord.

Le Ministère désire sensibiliser les usagers de la route à l'importance de respecter la diminution de vitesse dans la zone ciblée. Cette mesure est nécessaire pour assurer la sécurité des usagers. Le Ministère est conscient des répercussions de cette situation et remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour plus d'information sur le projet, consultez la page Web qui lui est consacrée.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour information : Roxanne Pellerin, conseillère en communication, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 819 698-8392, Ligne média : 1 866 341-5724