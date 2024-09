Remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette - Rappel - Travaux intensifs du 27 au 30 septembre 2024

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux usagers de la route que des travaux intensifs seront réalisés au pont Laviolette du 27 au 30 septembre 2024, afin de poursuivre notamment le remplacement de la dalle centrale du pont.

Une seule voie par direction sera disponible du vendredi, 20 h, au lundi, 6 h 30, lors des fins de semaine suivantes :

Du 27 au 30 septembre

Du 4 au 7 octobre

Du 18 au 21 octobre

Du 25 au 28 octobre

Les travaux intensifs feront relâche pendant la fin de semaine de l'Action de grâce (du 11 au 14 octobre). Des entraves de nuit (fermeture de deux voies sur quatre) pourraient toutefois être nécessaires durant cette fin de semaine.

Congestion à prévoir

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer, afin de déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination. De plus, il est important de vérifier les niveaux d'électricité et de carburant de son véhicule avant de prendre la route, afin d'éviter des pannes en cas de congestion majeure. Enfin, il est préférable d'éviter les tronçons urbains des autoroutes 40 et 55, particulièrement pour les usagers se déplaçant à l'intérieur de la ville de Trois-Rivières.

Rappel des bonnes pratiques de conduite lors d'une fermeture de voie

Afin de limiter la congestion lors de fermeture de voies, le Ministère rappelle aux usagers de la route de préconiser la méthode appelée l'insertion tardive en fermeture éclair. Celle-ci consiste à maximiser l'utilisation des voies disponibles jusqu'à la zone où une voie est retranchée. Puis, chaque véhicule cède le passage à un véhicule de l'autre voie, en alternance, permettant à tous de poursuivre leur itinéraire de manière équitable sur la voie ouverte à la circulation. De plus, même si les usagers en provenance d'une bretelle d'accès doivent normalement céder le passage, il en va autrement lorsqu'il y a de la congestion. Les usagers sont invités à appliquer le même principe.

Fermetures de nuit en vigueur

Les travaux de remplacement de la dalle centrale entraînent également la fermeture de deux voies sur quatre, de nuit, en semaine et de fin de semaine, et ce, jusqu'à la fin de l'automne 2024.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

