Les produits de la marque OBSBOT alimentés par l'IA, soit la webcam et le trépied de suivi intelligent capable de suivre automatiquement ses utilisateurs grâce à un pivot, ne sont pas seulement conçus pour les travailleurs à distance ou les égoportraits. Ils s'adressent également aux instavidéastes, aux vlogueurs et à tous les créateurs de contenu.

OBSBOT Tiny possède une caméra PTZ et une technologie de suivi alimenté par l'IA qui permet de garder ses utilisateurs sous les projecteurs. OBSBOT Me, quant à lui, offre la même performance de pointe en matière de suivi aussitôt qu'il est sorti de la boîte. Il prend toutefois la forme d'un trépied de suivi intelligent qui ne nécessite aucune application supplémentaire. Qu'ils soient utilisés comme webcam dans le cadre d'une conférence téléphonique, comme solution permettant aux enseignants de diffuser leurs cours à distance, ou aux professeurs de yoga de donner leurs cours de dance ou de yoga, les produits OBSBOT Tiny et OBSBOT Me donnent la possibilité à tout le monde de s'exprimer librement et de façon créative au moyen de vidéos.

Alors que l'utilisation de vidéo comme outil d'expression fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, surtout depuis le début de la pandémie mondiale de l'an dernier, OBSBOT continue d'offrir des solutions novatrices qui permettent à ses utilisateurs d'être productifs, peu importe ce que la vie leur réserve.

Prix et disponibilité :

Pour célébrer la mise en vente d'OBSBOT Tiny et d'OBSBOT Me chez les plus grands détaillants du monde, REMO TECH offrira un rabais important pouvant aller jusqu'à 60 $ CA sur les deux produits, et ce, pendant trois jours à compter du jour du lancement. Un rabais pouvant aller jusqu'à 40 $ CA sera également offert sur les deux produits dans le cadre d'un rabais limité à la semaine suivant les trois premiers jours du lancement.

Pour en savoir plus sur le rabais, cherchez OBSBOT Tiny et OBSBOT Me sur les sites Web de Best Buy et Walmart.

Produits PDSF ($ CA) Date de promotion Prix promotionnel ($ CA) OBSBOT Tiny 259 $ 3 JOURS seulement

Du 29 au 31 octobre 199 $ OBSBOT Tiny 259 $ Une semaine

Du 1er au 7 novembre 219 $ OBSBOT Me 189 $ 3 JOURS seulement

Du 29 au 31 octobre 159 $ OBSBOT Me 189 $ Une semaine

Du 1er au 7 novembre 169 $

À propos d'OBSBOT

OBSBOT est une marque de caméra à intelligence artificielle fondée en avril 2016 par REMO TECH, qui se consacre à relier les gens et l'industrie de l'imagerie à l'avenir.

Inauguré pour la première fois lors du CES en 2019, le produit OBSBOT Tail offre une nouvelle façon radicale d'enregistrer facilement des images à l'aide d'une caméra à intelligence artificielle tout-en-un. Il a été sélectionné comme une des 100 meilleures inventions de 2019 par le magazine Time. Avec l'intelligence artificielle au cœur de ses activités, REMO TECH se concentre sur la recherche d'applications liées aux nouvelles technologies dans le domaine de la vidéographie. L'entreprise espère utiliser une technologie révolutionnaire et des produits novateurs pour faire preuve d'innovation en matière d'enregistrements et de création d'images publics, ainsi que pour changer le mode de vie des gens.

Pour en savoir plus sur REMO TECH et OBSBOT, visitez le site https://www.obsbot.com/about

