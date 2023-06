Remise des prix de l'Association minière du Québec - Plusieurs entreprises se démarquent lors du gala Reconnaissance de l'AMQ

QUÉBEC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Les membres de l'Association minière du Québec (Association, AMQ) se sont réunis les 7 et 8 juin 2023 à l'occasion de son congrès annuel. Comme lors des deux éditions précédentes, l'AMQ a récompensé les performances en santé et sécurité du travail (SST) ainsi que les initiatives et innovations dans les domaines connexes aux opérations minières : communications-marketing, environnement, relations avec les communautés et ressources humaines.

Trophées F.J. O'Connell

Pour la 57e remise des prestigieux trophées F.J. O'Connell, ce sont deux entreprises qui ont été récompensées dans deux catégories.

Groupe Minier Technica a reçu le prix « Opérations souterraines - moins de 400 000 heures travaillées » et la mine Casa Berardi d'Hecla Québec a quant à elle été couronnée dans la catégorie « Opérations souterraines - 400 000 heures et plus travaillées ».

Depuis 1966, ces trophées sont attribués annuellement afin de sensibiliser les travailleurs et les superviseurs à l'importance du travail d'équipe afin de prévenir les accidents dans les opérations minières. Les critères d'attribution tiennent compte à la fois des bonnes pratiques en prévention et de la performance des entreprises. Ils sont basés sur le taux de fréquence OSHA, le taux de gravité, la réalisation d'un diagnostic de gestion SST, la mise en place de la formule de supervision et de la carte de travail ainsi que des audits sur la formule de supervision.

Prix Distinction AMQ

Les Prix Distinction de l'AMQ visent à reconnaître les bonnes pratiques et à souligner les innovations au sein des sociétés minières. Pour cette troisième édition, l'Association a reçu un nombre record de candidatures, ce qui témoigne tout le désir des entreprises d'améliorer leurs pratiques environnementales et sociales.

Quatre Prix Distinction AMQ ont été remis au cours du gala Reconnaissance de l'Association. L'analyse des cahiers de candidatures dans chacune des catégories a été faite par un comité de sélection regroupant des experts externes de chaque discipline afin d'assurer un regard neutre.

Les gagnants dans les diverses catégories sont :

Communications-marketing : ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c a reçu le prix Distinction dans la catégorie Communications-marketing pour son approche novatrice qui répond à une problématique régionale, mais également de l'industrie minière : l'attractivité de nouveaux travailleurs locaux. La campagne « Vois grand » a mis de l'avant les attraits du territoire et de la vie sur la Côte-Nord.





Environnement : La Mine Lamaque, d'Eldorado Gold Québec, a reçu le prix Distinction dans la catégorie Environnement pour son engagement envers le développement durable. La société minière a mis sur pied une solution dont bénéficie également la communauté d'accueil. L'entente conclue avec la MRC de la Vallée de l'Or a permis de financer et démarrer la récolte du compost qui servira à la restauration d'un parc à résidu. Cette initiative a également permis d'éviter l'excavation de matériel.





Relations avec les communautés : Minerai de fer Québec se voit couronnée dans la catégorie Relations avec les communautés pour tous les efforts fournis afin de faire croître l'insertion de travailleurs autochtones au sein de l'entreprise, pour soutenir la croissance de la communauté et pour faire rayonner la culture, la langue et les valeurs innues dans toutes les activités et événements de l'entreprise minière.





Ressources humaines : Mine Canadian Malartic et Mine Odyssey, de Mines Agnico Eagle ont reçu le Prix Distinction AMQ dans la catégorie Ressources humaines pour le projet visant à transférer les employés de la mine Canadian Malartic vers la Mine Odyssey. Ce projet témoigne d'une grande écoute envers les employés afin d'offrir un accompagnement personnalisé au niveau de leur développement professionnel.

L'AMQ tient à féliciter toutes les entreprises finalistes dans les différentes catégories.

Citation

« Cette année encore, l'AMQ est fière de souligner les bons coups de l'industrie minière en remettant les Prix Distinction! C'est une année record en matière de dossiers reçus et cela envoie un message clair d'unité : l'industrie minière se mobilise et innove pour continuer son développement de façon responsable. Nous avons reçu des dossiers d'une grande qualité et tenons également à féliciter tous les finalistes pour leur bon travail. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

