Remise des insignes de l'Ordre national du Québec - François Legault rend hommage à plusieurs personnalités québécoises d'exception

QUÉBEC, le 19 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la 38e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec, qui avait lieu cet après-midi à l'agora de l'hôtel du Parlement du Québec, le premier ministre, M. François Legault, a décoré plusieurs Québécoises et Québécois d'exception qui se joignent, dès lors, aux quelque 1 200 personnalités d'ici et d'ailleurs admises à l'Ordre depuis la première cérémonie tenue en 1985.

Les 22 nouveaux membres admis cette année sont :

Officières et officiers - M. Carl-Éric Aubin (absent), M. Louis-Marie Beaulieu, M. Bernard Bélanger, Mme Aline Desjardins, Mme Régine Laurent, M. Elliot Lifson et Mme Ginette Noiseux.

Chevalières et chevaliers - Mme Lynda Beaulieu, M. Michel Bélanger, M. Yves Bergeron, M. Guy Berthiaume, M. Frédéric Bouchard, M. Jean-Luc Boulay, M. Jacques Bourgault, Mme Véronique Cloutier, M. Pierre Cossette, M. Paul Lafleur, Mme Yvette Mollen, Mme Marie-Philip Poulin, M. Gino Quilico, Mme Jacynthe Thériault et M. Charles Tisseyre.

De plus, des personnalités nommées au cours des dernières années qui n'avaient pas pu être présentes lors de leur cérémonie ont finalement pu recevoir leur insigne et être honorées à cette occasion. Il s'agit de M. Gilbert Laporte, nommé chevalier en 2023, M. Federico Rosei, nommé chevalier en 2023, Mme Christiane Rousseau, nommée officière en 2023, ainsi que Mme Francine Saillant, nommée chevalière en 2022. M. Carl-Éric Aubin quant à lui, nommé officier en 2024 et ne pouvant pas être présent cette année, sera invité à la 39e cérémonie de remise pour recevoir lui aussi son insigne.

Citation :

« Quel bonheur et surtout quel honneur pour moi de prendre part à cette cérémonie lors de laquelle le gouvernement du Québec honore des Québécoises et des Québécois exceptionnels, des personnalités de tous horizons qui font la fierté du Québec. C'est un devoir pour moi de célébrer l'excellence dont le Québec est capable. Toutes ces personnes décorées aujourd'hui nous montrent à quel point notre nation est remplie de personnes inspirantes, qui font honneur au Québec. Cette cérémonie, qui a toujours lieu quelques jours avant notre Fête nationale, est un beau moment pour célébrer et afficher notre fierté. Je veux remercier les membres du Conseil de l'Ordre pour leur travail et féliciter tous les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants

Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias.

Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre national du Québec recommande au premier ministre les nominations de l'année, nominations qui sont officialisées par un décret gouvernemental, en vue de la remise des insignes qui a lieu annuellement en juin, en marge de la Fête nationale du Québec.

Pour plus d'informations, visitez le site de l'Ordre national du Québec.

