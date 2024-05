LONDON, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le jeudi 30 mai 2024, des membres réguliers, membres civils et employés de la région centrale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont été reconnus pour leurs années de service exemplaire et leur dévouement continu envers les Canadiens.

Les récipiendaires des médailles d'ancienneté ont été reconnus pour toutes les occasions où ils sont allés au-delà des attentes et ont fait preuve de courage, de bravoure, de ténacité, de patience et d'un solide jugement. Les médailles reconnaissent également les actions qui jalonnent une longue carrière de loyaux services et de bonne conduite.

En plus des médailles d'ancienneté, des distinctions honorifiques ont été remises aux personnes suivantes :

30 membres et employés de la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la GRC à Kitchener ont reçu une mention élogieuse du commandant régional pour leur service exceptionnel dans le cadre du projet OBANEBERRY, une enquête multiagence sur les stupéfiants qui a mené à l'arrestation de trois personnes responsables de l'importation de 1,5 tonne de cocaïne au Canada.

20 membres et employés ont reçu un certificat de mérite du colonel commandant pour leur travail dans le cadre du projet OPUS, un projet d'envergure comprenant la restructuration des postes fédéraux.

Matt Peggs, commissaire adjoint et commandant de la région centrale, a déclaré : « Collectivement, vous avez fait de la région centrale un meilleur endroit pour nos employés et le public que nous servons, et vous avez favorisé un changement positif vers la modernisation au sein de notre organisation. Ces médailles, pièces de monnaie et agrafes soulignant l'ancienneté témoignent de votre résilience et de votre dévouement envers le service exceptionnel que vous avez fourni au fil des ans. »

Faits en bref

Créée par le roi George V en 1934, la médaille d'ancienneté de la GRC est décernée aux membres réguliers d'une réputation irréprochable qui comptent un nombre d'années de service donné.

La médaille d'ancienneté de la GRC est la distinction la plus ancienne dans le système honorifique canadien, et la première médaille créée spécialement pour le service au Canada .

. La première cérémonie de remise de médailles d'ancienneté a eu lieu à Ottawa en mars 1935, au Manège militaire de la place Cartier .

en mars 1935, au Manège militaire de la place . En 1981, le programme a été élargi pour qu'une décoration puisse être décernée aux membres civils et a été élargi de nouveau en 2002 pour englober les employés de la fonction publique.

Les membres réguliers, les membres civils et les employés de la fonction publique qui comptent 20, 25, 30, 35, 40 et 45 années de service sont honorés pour leurs longs états de service.

