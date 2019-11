Rémi Racine, président et producteur exécutif de Behaviour Interactif, reçoit le prix hommage « Grand bâtisseur » au MEGA+MIGS 2019

MONTRÉAL, le 17 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Alliance numérique, qui représente les entreprises au Québec issues de l'industrie du jeu vidéo, est heureuse d'annoncer que le prix « Grand bâtisseur » sera décerné à Rémi Racine, président et producteur exécutif de Behaviour Interactif ce soir, lors de la soirée d'ouverture du MEGA+MIGS 2019. Réunis pour la première fois en un seul événement, le Montréal Expo Gaming Arcade (MEGA) et le Sommet International du jeu vidéo de Montréal (MIGS) ont choisi Rémi Racine comme premier récipiendaire pour son rôle de pionnier et de mentor de l'industrie. C'est en présence de 600 intervenants de l'industrie du jeu vidéo d'ici et de l'international que Yannis Mallat, président directeur général des studios canadiens d'Ubisoft rendra cet hommage plus que mérité.

Cette année, Rémi Racine célèbre ses 25 ans à la barre du studio montréalais Behaviour Interactif. L'entreprise compte maintenant plus de 600 employés et a vendu plus de 70 millions de jeux sur toutes les plateformes. Son jeu phare, le titre primé Dead by DaylightMC, a récemment célébré 12 millions de joueurs dans le monde.

« La feuille de route de Rémi Racine est impressionnante et témoigne de sa grande expérience et surtout de sa ténacité. Il est un ambassadeur exceptionnel autant ici qu'à l'international pour le rayonnement de l'industrie du jeu vidéo québécoise. Au nom du conseil d'administration et des membres de l'Alliance numérique, nous le félicitons pour cette reconnaissance et nous lui souhaitons tout le succès mérité pour encore très longtemps », Nadine Gelly, directrice générale de l'Alliance numérique.

« Quand on réfléchit au parcours et aux nombreuses réalisations de Rémi, on réalise tout de suite que son histoire d'entrepreneur et d'homme d'affaires c'est en faits celle de toute l'évolution de l'industrie québécoise du jeu vidéo. Il est LE véritable pionnier du jeu vidéo au Québec », Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d'Ubisoft.

Monsieur Racine profitera de cette occasion pour offrir une bourse de 5 000 $ à la Fondation du Collège Bois-de-Boulogne afin de soutenir leur mission éducative et le développement de la fondation.

À propos de l'Alliance numérique

L'Alliance numérique regroupe et représente les entreprises du jeu vidéo au Québec. Elle a pour mission de faire rayonner et communiquer les réalisations et la contribution de ce secteur auprès des médias, des décideurs gouvernementaux et du grand public.

À propos de Behaviour Interactif

Fondé en 1992 et basé à Montréal, Behaviour Interactif est l'un des plus importants concepteurs de jeux vidéo indépendants en Amérique du Nord avec près de 600 employés et plus de 70 millions de jeux vendus sur toutes les plateformes. En 2019, son jeu original primé Dead by Daylight™, a célébré 12 millions de joueurs. À ce jour, les jeux sur mobiles de Behaviour ont rejoint plus de 200 millions de joueurs à travers le monde. Behaviour compte parmi ses partenaires certaines grandes entreprises les plus connues au monde comme Sony, Disney, Netflix, Activision, Warner Bros, Ubisoft, Xbox Game Studios, Google, Bombardier, Wargaming, HBO, NetEase, Gaea, La Capitale et plusieurs autres.

SOURCE Alliance numérique

Renseignements: et entrevues: Marie-Eve Boisvert, vice-présidente, Communications, Behaviour Interactif, Marie-eve.boisvert@bhvr.com, T. 514 926-3169; Nadine Gelly, directrice générale, Alliance numérique, nadine.gelly@alliancenumerique.com, T. 514 944.5373