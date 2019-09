Remboursement de lunettes pour les 17 ans et moins - La Lunetterie New Look félicite le gouvernement de la CAQ de reconnaître l'importance de la vision pour la réussite scolaire

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Lunetterie New Look félicite le gouvernement du Québec de reconnaître l'importance de la vision pour la réussite scolaire des jeunes en instaurant le nouveau programme Mieux voir pour réussir visant le remboursement de 250 $ tous les deux ans pour l'achat de lunettes ou de verres de contact pour les jeunes de 17 ans et moins. Dans le cadre de l'instauration de la nouvelle mesure gouvernementale, la Lunetterie New Look s'engage à offrir un rabais supplémentaire allant jusqu'à 100 $ aux parents accompagnateurs.

« Le gouvernement du Québec a pris une excellente décision en aidant les familles québécoises pour l'achat de lunettes pour les enfants. Nous savons l'importance d'un tel programme pour la réussite scolaire des jeunes. Depuis plus de huit ans, nous avons donné pour plus d'un demi-million de dollars en lunettes gratuites dans le cadre du programme d'aide aux familles de la Fondation Maman Dion et nous connaissons le besoin de soutenir les familles pour l'achat de lunettes. La santé oculaire est une priorité chez New Look », a déclaré Marie-Josée Mercier, directrice générale de la Lunetterie New Look. « Nous voulons continuer d'en faciliter l'accès à toute la famille en offrant un rabais de 100 $ au parent accompagnateur et un accès gratuit à un plan de paiement différé avec Accord D de Desjardins, permettant de ne payer son achat que trois mois plus tard, le temps de recevoir le remboursement de la RAMQ »

Ce nouveau rabais-famille entrera en vigueur dès maintenant, tant pour les enfants de moins de 17 ans et le parent accompagnateur, dans l'une ou l'autre des 83 succursales du réseau. Tous les détails et toutes les conditions de cette promotion se trouveront sur le site Internet de la Lunetterie New Look au début de la semaine prochaine.

À propos de Lunetterie New Look

Fondée au Québec en 1986, la bannière Lunetterie New Look compte 83 succursales au Canada. Lunetterie New Look compte plus de 750 employés, dont plus de 200 optométristes et 250 opticiens d'ordonnances. Possédant l'unique laboratoire de surfaçage de lentilles au Québec, New Look est en mesure d'offrir des produits de la plus haute qualité à des prix des plus compétitifs. Depuis 2018, Lunetterie New Look est la première entreprise du secteur du commerce de détail à être certifiée Écoresponsable. Lunetterie New Look fait partie du Groupe Vision New Look (TSX : BCI), leader en optique au Canada.

