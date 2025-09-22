Remaniement ministériel : Le Sommet Jeunes Afro salue les nominations et reconductions des ministres de la Jeunesse, des services sociaux et de la lutte contre le racisme

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - À la suite du remaniement ministériel du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ), le Sommet Jeunes Afro salue l'ensemble des nominations et reconductions ministérielles, et tient à souligner particulièrement celles qui touchent les secteurs de la jeunesse et de la lutte contre le racisme, des domaines au cœur de son engagement.

Nous accueillons chaleureusement la nomination de Samuel Poulin comme ministre de la Jeunesse. Déjà impliqué dans ce dossier lorsqu'il était adjoint parlementaire responsable de la jeunesse et du Secrétariat à la jeunesse, il a démontré son ouverture et sa volonté de collaborer, ce qui augure bien pour la poursuite de ce travail au bénéfice des jeunes québécois.se.s dans toute leur diversité.

Nous saluons également la reconduction du ministre Lionel Carmant au ministère de la Santé et des services sociaux. Cette continuité permettra de poursuivre les travaux entamés en avril dernier concernant la surreprésentation des jeunes des communautés noires dans le système de la Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ). Dans cette optique, nous réitérons notre volonté de voir des actions concrètes et un impact réel dans ce milieu en conformité avec le rapport Laurent.

Enfin, nous soulignons la reconduction de Christopher Skeete comme ministre responsable de la lutte contre le racisme. Ce mandat demeure essentiel, et le Sommet Jeunes Afro agira comme un interlocuteur vigilant et incontournable pour en assurer le suivi.

