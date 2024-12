Remaniement ministériel : il faut prendre la bonne direction face aux défis économiques, affirme la FCCQ

MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite les nouveaux ministres pour leur nomination au Cabinet, en particulier Rachel Bendayan et Élisabeth Brière. Plusieurs ministères à vocation économique, dont ceux de l'Emploi et de la Main-d'œuvre, du Logement et des Infrastructures ainsi que le Conseil du trésor, ont aussi de nouveaux titulaires. La FCCQ s'attend à ce que ce gouvernement s'affaire rapidement à mettre en place une stratégie dans le contexte de l'arrivée de la nouvelle administration Trump.

Les changements annoncés aujourd'hui doivent permettre un réalignement des priorités gouvernementales, pour répondre aux défis économiques auxquels les entreprises font face. En plus de la menace de surtaxes américaines de 25 %, la FCCQ rappelle que le Canada est toujours en queue de peloton sur le plan de la productivité parmi les pays de l'OCDE. Les entrepreneurs ont besoin de signaux positifs forts pour investir dans le développement de leur entreprise, ce que la hausse du taux d'inclusion sur le gain en capital ne permet pas.

« Le gouvernement annonce des modifications à son cabinet qui, souhaitons-le, permettront de prendre la bonne direction face à la menace de surtaxes américaines qui aurait un impact dévastateur sur nos entreprises exportatrices. Cette incertitude nuit au climat économique et à la stabilité de nos relations commerciales. Dans ce contexte, nous devons plus que jamais parler d'une seule voix et être alignés, au sein du gouvernement fédéral, mais aussi entre les provinces », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

« 2025 sera une année électorale au Canada et le milieu des affaires s'attend à ce que l'ensemble des partis politiques s'engagent à s'attaquer aux défis économiques de nos entreprises. Souhaitons que ce remaniement jette les bases pour qu'une stratégie concrète soit mise en œuvre par le gouvernement fédéral, au bénéfice de la croissance des entreprises québécoises et canadiennes », conclut Véronique Proulx.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et près de 1 000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

