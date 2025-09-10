Remaniement ministériel du gouvernement Legault - Les pharmaciens d'établissement saluent la reconduction de Christian Dubé à la Santé et demandent le règlement de leur négociation avant les Fêtes

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - L'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) tient à saluer la reconduction de monsieur Christian Dubé à titre de ministre de la Santé à la suite du remaniement ministériel qui s'est déroulé aujourd'hui à Québec. Depuis sa nomination à ce poste le 22 juin 2020, les pharmaciens des hôpitaux et des CHSLD ont entretenu un dialogue empreint d'ouverture et de respect avec le ministre et sont satisfaits de pouvoir poursuivre le travail avec lui.

« Alors que le réseau de la santé est en transformation majeure et que l'accès aux soins demeure un enjeu de première importance, dans le secteur de la pharmacie d'établissement comme ailleurs, il nous apparaît très sage d'avoir de la stabilité à la tête du ministère de la Santé. En cette dernière année du mandat du gouvernement, le temps n'est plus au brassage des structures et aux changements dans l'organigramme du ministère, il faut maintenant agir pour que les patients du Québec aient davantage accès aux soins auxquels ils ont droit. En ce sens, monsieur Dubé pourra continuer de compter sur le dévouement ainsi que la collaboration des pharmaciens d'établissement dans l'atteinte de cet objectif », a déclaré Julie Racicot, pharmacienne et présidente de l'A.P.E.S.

Priorité à la négociation

Ce remaniement ministériel s'est déroulé alors que l'A.P.E.S. est en pleine négociation du renouvellement de l'entente de travail de ses membres qui est échue depuis mars 2023 et dans le contexte où une forte pénurie de pharmaciens d'établissement touche toutes les régions du Québec. Comme la très grande majorité des plans de traitement des patients prévoient l'usage de médicaments, et que les pharmaciens d'établissement prennent en charge les activités professionnelles liées à la prise de médicaments, cette pénurie a un impact très néfaste sur l'accès et la qualité des soins. Il est donc urgent que le gouvernement offre aux pharmaciens d'établissement des conditions de travail qui contribueront à attirer la relève dans la profession, alors que les étudiants en pharmacie optent en grande majorité pour une carrière en pharmacie de quartier plutôt qu'en établissement de santé. Malgré 120 bourses d'études offertes, seulement 70 résidents viennent de commencer au programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée, qui prépare à la pratique dans le réseau hospitalier. Il est plus que temps de corriger cette situation selon l'A.P.E.S.

« La négociation qui est en cours avec le gouvernement du Québec est cruciale. Il y a maintenant plus de 20 ans que la pénurie de pharmaciens dans nos hôpitaux ainsi que nos CHSLD perdure, notamment parce que notre profession n'est pas assez valorisée et que les jeunes pharmaciens se font offrir des conditions de travail plus intéressantes dans le secteur privé. Si nous pouvions réussir à attirer davantage de pharmaciens dans le réseau, il y aurait un effet direct pour les patients, comme la diminution du temps d'attente à l'urgence ou encore du temps d'hospitalisation, et la diminution des dépenses liées aux médicaments. La CAQ nous a promis, lors de la campagne électorale de 2022, de valoriser notre profession et la négociation constitue le moment idéal pour passer de la parole aux actes. Le ministre Dubé doit prioriser notre négociation et donner la marge de manœuvre à ses négociateurs pour obtenir un règlement d'ici les Fêtes, qui permettra d'enfin attirer la relève dans nos établissements de santé », a conclu Linda Vaillant, pharmacienne et directrice générale de l'A.P.E.S.

