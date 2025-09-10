Remaniement ministériel à Québec : Inno-centre rappelle aux ministres économiques l'importance de soutenir les PME et les régions

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Avec le nouveau Cabinet du gouvernement Legault, Inno-centre est heureux de poursuivre sa collaboration avec madame Christine Fréchette comme ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Inno-centre tient également à féliciter monsieur Samuel Poulin pour sa nomination comme ministre délégué à l'Économie, aux Petites et aux Moyennes Entreprises, monsieur Éric Girard comme ministre responsable du Développement économique régional ainsi que monsieur Donald Martel comme ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

À l'aube de la rentrée parlementaire, Inno-centre invite les ministres économiques à continuer de faire de la productivité, de l'innovation et du développement durable des priorités pour soutenir les entreprises et les régions. Le ralentissement économique actuel est un signal clair que le gouvernement du Québec doit continuer de jouer un rôle central auprès des PME pour leur permettre d'innover, de diversifier leurs exportations et d'accroître leur performance d'affaires, particulièrement en région.

À cet effet, l'Offensive de transformation numérique (OTN), qui permet aux entreprises d'accélérer leurs changements numériques, demeure l'un des meilleurs programmes de soutien du gouvernement, un programme efficace dans lequel Inno-centre joue un rôle déterminant en accompagnant les PME québécoises.

Le gouvernement du Québec peut compter sur Inno-centre comme partenaire de premier plan pour accompagner nos PME et pour stimuler l'économie du Québec. Rappelons qu'Inno-centre offre des conseils d'affaires aux PME innovantes de divers secteurs dans plusieurs régions du Québec. Inno-centre conseille et accompagne les entreprises à atteindre quatre objectifs d'affaires : augmenter leur productivité, accroître leur rentabilité, stimuler leur croissance et diversifier leur marché.

« Inno-centre tient à féliciter les ministres Christine Fréchette, Samuel Poulin, Éric Girard ainsi que Donald Martel pour leurs nominations. Les ministres économiques peuvent compter sur la collaboration d'Inno-centre. Avec notre accompagnement, nous sommes aux premières loges des défis de productivité et de transformation numérique des PME. Nous continuerons de soutenir le gouvernement dans ses efforts pour stimuler la productivité, l'innovation et le développement durable ainsi que dans la mise en œuvre de sa nouvelle vision économique », a déclaré monsieur Claude Martel, président et chef de la direction d'Inno-centre.

Depuis 35 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 125 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de quelque 600 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal.

www.inno-centre.com

Renseignements : Claude Martel, Président et chef de la direction, 514 987-9550