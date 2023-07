Remaniement ministériel à Ottawa - Une cure de jouvence pour s'attaquer à des enjeux qui ne peuvent plus attendre, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tient à féliciter les ministres fédéraux nommés à de nouvelles fonctions aujourd'hui, à commencer par les ministres québécois et ceux à vocation économique. Ceux-ci ne manqueront pas de défis afin de stimuler le développement économique de toutes les régions du Québec.

« Les besoins en matière de modernisation des infrastructures stratégiques de transport et de logistique sont immenses et ce, dans toutes les régions du Québec. Nous accueillons très positivement la nomination de Pablo Rodriguez comme ministre des Transports, puisqu'il connaît déjà bien ces enjeux et pourra s'y attaquer rapidement. Des projets d'expansion de ports et de réseaux de transport collectif sont en attente de financement fédéral, tandis que le projet de Train à grande fréquence devant relier Québec et Montréal à l'Ontario doit être bonifié et accéléré », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ tient à saluer la collaboration de Pascale St-Onge à titre de ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (DEC), qui s'est notamment concrétisé par la mise en place du Projet d'aide aux petites entreprises touristiques. « Nous avons hâte de travailler avec la nouvelle ministre responsable de DEC, Soraya Martinez Ferrada, afin de renouveler les efforts d'appui aux PME des différentes régions. Pascale St-Onge aura fort à faire en tant que nouvelle ministre du Patrimoine canadien pour poursuivre le travail déjà bien amorcé de défense de nos médias et nos entreprises de télécommunications dont les modèles d'affaires sont fragilisés. Les nouveaux ministres de l'Emploi, Randy Boissonneault, que nous avons eu l'occasion de rencontrer lors de notre Journée parlementaire fédérale l'automne dernier, et de l'Immigration, Marc Miller, un autre Québécois qui hérite d'un dossier crucial, devront eux aussi redoubler d'efforts pour aider à résorber la pénurie de main-d'œuvre qui demeure le principal obstacle au développement des entreprises québécoises. De son côté, Jean-Yves Duclos, nouveau ministre de l'Approvisionnement, devra renforcer le leadership du gouvernement fédéral en matière d'appels d'offres intelligents, au bénéfice des entreprises innovantes d'ici », a affirmé M. Milliard.

La FCCQ entend poursuivre sa collaboration avec les ministres qui conservent les mêmes fonctions, à commencer par Chrystia Freeland, Melanie Joly et François-Philippe Champagne. Le milieu économique s'attend notamment à ce qu'un plan de retour à l'équilibre budgétaire soit présenté. De nouveaux incitatifs fiscaux pour l'adoption de nouvelles technologies et la cybersécurité seront aussi requis pour soutenir la modernisation des entreprises québécoises.

Le déploiement du Plan du Canada pour une économie propre, d'une part, et du projet pancanadien d'assurance-médicaments, d'autre part, seront aussi suivis de près par la FCCQ. Dans les deux cas, le ministre Steven Guilbeault qui demeure en poste à l'Environnement et Mark Holland, nouveau ministre de la Santé, devront s'assurer de maintenir les avantages compétitifs et les forces du modèle québécois dans le cadre de l'implantation de ces politiques aux nombreuses ramifications.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

