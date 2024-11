Relève agricole et entrepreneuriat - Québec octroie 5 M$ pour soutenir les jeunes agriculteurs

QUÉBEC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, confirme un appui financier de 5 millions de dollars pour aider les jeunes agriculteurs à s'établir sur le territoire québécois. Cette somme permettra de soutenir la relève agricole qui démarre une nouvelle entreprise ou qui acquiert ou reprend une entreprise existante.

Avec la reconduction de l'Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat, les critères d'admissibilité ont été élargis pour permettre la réalisation d'un plus grand nombre de projets, soit entre 200 et 250. Par exemple, le nombre d'années depuis la création de l'entreprise agricole ou depuis l'acquisition des premières parts par la relève passe de 5 à 10 ans.

« Soutenir les jeunes entrepreneurs agricoles du Québec, c'est une priorité de votre gouvernement. Je suis heureux de cet appui financier et des changements apportés à l'Initiative qui permettront d'accompagner un plus grand nombre d'agriculteurs de la relève. Le travail se poursuit, en collaboration avec la Fédération de la relève agricole du Québec, pour favoriser l'arrivée et la rétention de jeunes. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La Fédération de la relève agricole est très heureuse de voir le retour du programme, qui prend désormais en compte les demandes des jeunes de la relève, soit de rehausser la durée de l'admissibilité à 10 ans d'existence de l'entreprise au lieu de 5 et d'accorder un assouplissement pour les fermes de groupes. Grâce à ces changements, le programme répond davantage au besoin des jeunes de la relève d'aujourd'hui. »

David Beauvais, président de la Fédération de la relève agricole du Québec

La moyenne d'âge de l'ensemble des exploitants agricoles est passée de 52,9 ans en 2016 à 54 ans en 2021, et la proportion de jeunes de la relève agricole de moins de 40 ans est passée de 18 % en 2016 à 16 % en 2021.

L'Initiative a fait l'objet de modifications pour faciliter le dépôt des demandes d'aide financière.

La bonification du taux d'aide financière accordée pour les projets dont les produits sont certifiés ou précertifiés biologiques, ainsi qu'aux entreprises situées sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, passe de 10 % à 15 %.

Pour être admissibles à l'Initiative, les demandeurs doivent désormais être âgés de moins de 40 ans.

L'aide financière accordée est d'un maximum de 50 % des dépenses admissibles, jusqu'à un montant maximal de 25 000 $ par demandeur. Toutes les sommes versées dans le cadre de la présente Initiative, de même que celles déjà versées dans le cadre de l'Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat 2023- 2024 et du volet 1 du programme Territoires : relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille, sont cumulatives dans le calcul du montant maximal d'aide financière.

La période de dépôt de projets débutera le 4 novembre 2024. Les entreprises auront jusqu'au 31 janvier 2025 pour soumettre un projet ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire. D'ici là, les jeunes entrepreneurs sont invités à préparer le dépôt de leur demande d'aide financière en consultant les documents disponibles sur Québec.ca ou en contactant leur direction régionale afin d'obtenir plus de renseignements sur les exigences de l'Initiative.

Les entreprises auront jusqu'au 31 janvier 2026 pour réaliser leur projet.

Cette initiative ministérielle est complémentaire à l'offre de programmes d'aide financière de La Financière agricole du Québec et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ainsi qu'à l'accompagnement offert par ce dernier.

Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat

