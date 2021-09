QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Un nouveau négociateur a été nommé pour agir à titre de représentant du Québec à la table de discussion avec les porte-parole de la nation micmaque. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui. La personne retenue pour occuper ce poste important est Gilles Rouleau; il entrera en fonction le 30 septembre prochain.

Le gouvernement du Québec souhaite entretenir des relations harmonieuses de nation à nation avec les communautés micmaques de Listuguj, de Gesgapegiag et de Gaspé, axées sur le partenariat, la compréhension et le respect mutuel. Cela passe par la mise en place d'un dialogue soutenu, qui peut mener à la négociation d'ententes sur des sujets d'intérêt commun et favoriser une meilleure cohabitation. Depuis déjà plusieurs années, le gouvernement du Québec et la nation micmaque travaillent à l'établissement et au maintien de telles relations. Ils veulent maintenant chercher des solutions mutuellement acceptables et durables au regard de certains enjeux soulevés par les parties.

Grâce à son expérience et à ses habiletés de médiateur, M. Rouleau s'est démarqué comme un candidat de choix pour ce poste aux obligations particulières. Durant son parcours professionnel, il a notamment collaboré étroitement avec la nation Anishnabe de Lac Simon et la nation crie de Chisasibi. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Rouleau devra transmettre au ministre des recommandations utiles pour l'atteinte des objectifs fixés. Il pourra compter sur l'appui entier de l'équipe interministérielle du gouvernement du Québec dans l'exécution de son mandat.

Citation :

« Je suis très heureux de la nomination de Gilles Rouleau en tant que négociateur auprès de la nation micmaque. M. Rouleau a déjà démontré des habiletés hors du commun lors de ses mandats précédents. Je suis convaincu qu'il s'agit de la bonne personne pour superviser l'avancement des négociations dans un dossier aussi délicat et historiquement complexe que celui de la pêche en Gaspésie. Cette nomination fait suite à une demande exprimée par les trois communautés lors de ma tournée cet été. J'ai espoir qu'au cours des prochains mois, le gouvernement du Québec et la nation micmaque continueront à se rapprocher et à solidifier le lien de collaboration qui les unit. Je remercie sincèrement Gilles Rouleau d'avoir accepté cette importante responsabilité. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Lien pertinent :

