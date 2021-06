QUÉBEC, le 5 juin 2021 /CNW Telbec/ - Un nouveau négociateur, qui aura pour mandat de maintenir et de renouveler le dialogue entre le gouvernement du Québec et la communauté mohawk de Kahnawake, a été nommé et entrera en fonction à compter du 14 juin prochain. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui. La personne retenue pour occuper cette importante fonction est Geoffrey Kelley. M. Kelley a une connaissance approfondie des réalités autochtones et est fort de plusieurs années d'expérience en tant qu'ancien ministre responsable des Affaires autochtones.

Le gouvernement du Québec souhaite entretenir des relations harmonieuses, de nation à nation, avec les communautés autochtones, axées sur le partenariat, la compréhension et le respect mutuel. Cela passe par la mise en place d'un dialogue soutenu, qui peut mener à la négociation d'ententes sur des sujets d'intérêt commun et favoriser une meilleure cohabitation. Depuis déjà plusieurs années, le gouvernement du Québec et la communauté mohawk de Kahnawake œuvrent à l'établissement et au maintien de telles relations. Grâce à son expérience, à ses connaissances et aux relations qu'il a su établir, au fil des ans, avec la communauté, M. Kelley était un candidat de choix. Il pourra compter sur l'appui entier du ministre et de l'ensemble du gouvernement dans l'exécution de son mandat.

Le ministre tient également à profiter de cette occasion pour souligner la qualité du travail accompli, au cours des dernières années, par Florent Gagné à titre de négociateur auprès de Kahnawake. Grâce au travail de M. Gagné, d'importants rapprochements ont pu être réalisés entre le Québec et Kahnawake, notamment en matière d'emploi. Les deux négociateurs profiteront de la période estivale pour faire un transfert d'expertise et assurer la continuité.

Citation :

« Je suis très enthousiaste de voir M. Kelley entrer en fonction à titre de négociateur auprès de la communauté de Kahnawake. En tant qu'ex-ministre responsable des Affaires autochtones, M. Kelley est plus que qualifié pour représenter le Québec aux tables de négociation. Je suis certain que son expertise et son approche permettront d'améliorer les conditions de vie des Mohawks de Kahnawake et de poursuivre nos rapprochements entre nations. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

