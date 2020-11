Relançons MTL : les acteurs du secteur de l'aérospatiale estiment que le soutien à l'innovation et aux nouvelles technologies doit être la priorité des gouvernements pour assurer la relance du secteur

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est sous le signe de l'innovation et de la mobilisation que s'est déroulé aujourd'hui le Forum stratégique sur les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien, auquel près de 500 participants ont assisté de façon virtuelle, dans le cadre du mouvement Relançons MTL propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires. Plus de 25 experts et leaders de l'industrie ont pris la parole à cet événement afin d'échanger sur les actions prioritaires à mettre en place pour favoriser la relance de ce secteur névralgique de l'économie qui fait rayonner le Québec à l'international.

Au cours de l'événement, les nombreux partenaires stratégiques de l'industrie, dont les associations de travailleurs, les entreprises privées et les leaders politiques, ont cerné les enjeux et les défis qui touchent les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien. Les acteurs de l'industrie ont indiqué craindre en particulier la relocalisation par les maîtres d'œuvre de certains maillons de la chaîne de production. En plus de l'aide financière au secteur, les participants ont indiqué que « soutenir l'innovation et l'utilisation de nouvelles technologies » devait être l'action prioritaire de la réponse gouvernementale dans le cadre d'une séance de travail collaborative.

Les participants ont pu identifier les occasions à saisir et les actions prioritaires à mettre de l'avant pour renforcer et favoriser un retour à la croissance rapide. Se doter d'une politique nationale ambitieuse de l'aérospatiale pour demeurer concurrentiel à long terme à l'international doit faire partie des priorités pour les gouvernements, tout comme soutenir l'intégration de nouvelles technologies dans l'industrie. Pour les acteurs du secteur, les pistes d'action prioritaires sont d'investir dans la recherche et développement pour les avions verts et d'accélérer l'intégration technologique dans l'ingénierie de fabrication.

Ces solutions ont été identifiées à la suite d'un état des lieux présenté dans le Plan d'action pour renforcer les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien, mené par la firme KPMG et réalisé par la Chambre, en collaboration avec Aéro Montréal. Ce plan faisait notamment état de la capacité du Québec à exporter hors Canada sa production du secteur de l'aviation, solidifiant ainsi sa présence sur l'échiquier mondial, de la position qu'occupe Montréal parmi les grands aéroports internationaux malgré le ralentissement des activités causé par la pandémie, ainsi que du nombre important d'emplois créés par cette industrie, dont la cadence de production a grandement diminué.

« L'événement d'aujourd'hui marque une étape importante de la mobilisation du secteur de l'aérospatiale. La pandémie amène le risque d'affaiblissement de tout l'écosystème aérospatial, qui est pourtant fondamental pour une économie moderne et pour la force d'une métropole d'envergure comme Montréal. Les gouvernements sont à l'écoute et démontrent la volonté d'intervenir selon les besoins du milieu. Les pistes de solutions discutées lors de ce forum pourront grandement aider à la prise de décision. Nous devons nous organiser et nous mobiliser autour de ce qui doit être fait en priorité afin que le secteur se positionne pour l'avenir et puisse sortir de la crise encore plus robuste », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« En ces temps difficiles pour notre industrie, nous assistons à une mobilisation inédite des premiers dirigeants de chaque segment de la chaîne d'approvisionnement, des différents ordres gouvernementaux et des acteurs du milieu financier, notamment grâce à L'Alliance pour la relance en aérospatiale - une initiative d'Aéro Montréal qui a permis de faire émerger de premières pistes de solutions en un temps record. Pour assurer la survie de cette industrie de 43 400 travailleurs qualifiés à travers la province, nous devons innover et miser sur une relance verte dans un écosystème plus consolidé et focalisé davantage sur l'écomobilité. Ainsi, les innovations que nous mettons de l'avant aujourd'hui sont celles qui nous permettront, à terme, de nous démarquer de nouveau sur la scène internationale », a ajouté Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Le plan d'action bonifié, suivant une séance participative qui s'est tenue dans le cadre du Forum, sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

