Relançons MTL : de nouvelles mesures annoncées pour favoriser la croissance du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé

MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Forum stratégique sur les sciences de la vie et les technologies de la santé (SVTS) tenu dans le cadre du mouvement Relançons MTL, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a permis à près de 365 participants d'interagir avec 25 panélistes sur les occasions qu'offre ce secteur pour propulser la relance et être en mesure d'affronter les enjeux d'aujourd'hui et de demain.

La Chambre tient à saluer l'engagement du gouvernement du Québec, qui reconnaît l'apport essentiel du secteur des SVTS à l'économie du Grand Montréal. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, a profité de sa présence au Forum pour faire l'annonce de nouvelles mesures totalisant des investissements de 52 millions de dollars additionnels pour accroître la disponibilité des capitaux, soutenir les PME dans leur positionnement face aux nouvelles occasions d'affaires et favoriser l'intégration, la commercialisation et l'exportation des technologies médicales.

Au cours de l'événement, les nombreux partenaires stratégiques de l'industrie des sciences de la vie ont cerné les défis importants exacerbés par la pandémie. Parmi les enjeux qui touchaient le secteur des SVTS avant la pandémie, l'intégration des innovations au sein du système de santé est celui qui continue d'interpeller le plus les participants.

De par son rôle stratégique dans la recherche, le développement et la production de tests diagnostiques, de traitements et de vaccins, le secteur des SVTS s'est retrouvé en première ligne de la lutte contre la pandémie. Les participants ont pu définir les actions prioritaires à poser pour solidifier les assises de l'industrie et assurer sa croissance dans le cadre de la relance économique.

Pour les acteurs du milieu, il est primordial que les gouvernements priorisent l'accélération de l'intégration des innovations dans le système de santé, de même que l'amélioration et la simplification de l'accès aux données de santé pour renforcer le système de santé. La crise actuelle a permis à l'industrie de saisir l'occasion d'intégrer l'intelligence artificielle au service de la santé et d'avoir un recours accru aux outils de santé connectés. Ces deux éléments seront appelés à se matérialiser à long terme.

Ces solutions ont été définies pendant une séance collaborative au cours du Forum, à la suite d'un état des lieux présenté dans le Plan d'action pour renforcer le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé, codéveloppé par la Chambre et Montréal InVivo, en collaboration avec KPMG. Le plan d'action faisait notamment état de l'importance de la contribution des sciences de la vie et des technologies de la santé à l'économie de la province, et plus précisément de la métropole. Ce secteur consacre des sommes importantes en recherche et attire des investissements en capital de risque qui surpassent considérablement le poids économique du Québec à l'échelle canadienne.

« Nous avons observé une forte mobilisation ainsi qu'une importante collaboration des acteurs du secteur lors du Forum de ce matin. Le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé repose sur l'innovation, et nous devons faciliter son intégration dans tous les milieux en accélérant l'investissement. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, a d'ailleurs profité de son passage pour annoncer des investissements de 48 M$ pour soutenir des entreprises à fort potentiel de croissance, 1 M$ pour un appel à projets pour des PME innovantes, ainsi que 3 M$ pour stimuler l'exportation des entreprises. Il s'agit d'excellentes nouvelles pour ce secteur d'avenir », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Dès le début de la crise, les acteurs de l'écosystème ont fait preuve d'une mobilisation sans précédent pour venir en aide aux gouvernements, aux professionnels de la santé et à la population, en proposant des solutions innovantes dans le développement de traitements et de vaccins. Plusieurs avancées sur les plans administratif et réglementaire ont vu le jour pendant la crise. Il est important de continuer dans ce sens afin d'offrir un environnement d'affaires encore plus concurrentiel à nos entreprises et à nos chercheurs. La relance économique de Montréal et du Québec passe inévitablement par la croissance et le succès du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé », a ajouté Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo.

Le plan d'action enrichi à la suite de la séance collaborative qui s'est tenue au Forum sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

