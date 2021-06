Relance verte, résiliente et inclusive - Nouveau financement de 500 000 $ de la Ville de Montréal pour les industries créatives et culturelles

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - La crise sanitaire a drastiquement changé la manière de créer, de produire et de consommer la culture. Dans ce contexte, le comité exécutif de la Ville de Montréal recommande au Conseil d'agglomération d'octroyer un soutien financier non récurrent, pouvant aller jusqu'à 100 000 $, à 7 organisations culturelles et créatives montréalaises.

Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets qui encourage la mutualisation de données, d'équipements (techniques ou technologiques), d'espaces ou d'expertises au profit du plus grand nombre d'entreprises culturelles et créatives. L'appel vise à stimuler la relance économique du secteur des industries culturelles et créatives, qui représentent le cœur névralgique de l'identité de notre métropole.

Le soutien financier aux différents organismes totalise 500 000 $. Les projets soutenus permettront aux entreprises créatives et culturelles, fragilisées par la crise sanitaire, de bénéficier de ressources humaines, techniques, matérielles ou financières nécessaires afin de s'adapter aux changements en cours. L'appel à projets s'inscrit dans le cadre du plan destiné à soutenir l'économie montréalaise en 2021 « Agir maintenant pour préparer la relance » et plus précisément, la mesure 3 pour un soutien accru aux industries culturelles et créatives.

Cette mesure vise à déployer différents projets structurants pour la relance économique du secteur culturel et créatif, que ce soit via un appel à projets visant à animer l'espace public en déployant des œuvres artistiques sur le territoire permettant par le fait même de soutenir les entreprises culturelles et créatives ainsi que les artistes, ou via des projets de mutualisation des ressources du secteur culturel et créatif.

À la suite de l'appel à projets, la Ville de Montréal a retenu L'Association des galeries d'art contemporain, Coop Culture Cible, La Guilde du jeu vidéo du Québec, Les Salles de musiques alternatives du Québec, MAPP_MONTRÉAL, Partenariat du Quartier des spectacles et Théâtre aux Écuries, qui recevront donc un soutien financier pour développer des projets qui encouragent la mutualisation de données, d'équipements (techniques ou technologiques), d'espaces ou d'expertises, incluant des ressources humaines.

« Au cœur même de l'identité montréalaise, les industries culturelles et créatives ont un véritable potentiel de devenir des leviers de la relance économique. Elles doivent par conséquent être mieux outillées afin de s'adapter à la nouvelle réalité du marché. Il est alors essentiel d'offrir de l'accompagnement ciblé à ces entreprises montréalaises à travers nos efforts de relance», a déclaré le responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif, Luc Rabouin.

« C'est en continuant de nous démarquer à l'étranger que nous arriverons à attirer toujours plus de talents afin d'être à la hauteur de nos ambitions de métropole culturelle. C'est pourquoi nous devons miser activement sur les industries culturelles et créatives, une belle vitrine de l'esprit créatif qui fait la renommée de Montréal à l'échelle nationale et internationale », a ajouté la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

