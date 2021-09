Relance économique du Québec - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 300 000 $ à l'entreprise La maison du Bleuet inc.

QUÉBEC, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a le plaisir d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 300 000 $ à une entreprise de transformation alimentaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, La Maison du Bleuet inc., pour l'appuyer dans l'amélioration et l'automatisation de sa production ainsi que pour l'aider à mettre en œuvre un plan de contrôle préventif. Cet investissement gouvernemental est consenti en vertu du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Le promoteur du projet intègre cette somme à un investissement global de près de 1,7 million de dollars destiné à faire augmenter sa productivité, sa compétitivité et ses mesures de contrôle.

Concrètement, un montant de 150 000 $ servira à acquérir une ligne de moulage semi-automatique et une ligne d'empotage automatique pour améliorer respectivement la productivité de la gamme de produits à base de chocolat (Les Divines) et celle des confitures. Avec la réalisation de ce projet, l'entreprise estime pouvoir augmenter son chiffre d'affaires de plus de 70 % d'ici deux ans. Les nouvelles lignes entraîneront la réduction de plusieurs tâches manuelles et l'amélioration des marges bénéficiaires, en vue de développer de nouveaux marchés.

Par ailleurs, l'entreprise étant déménagée en mai 2021 dans de nouveaux locaux, elle en profite pour mettre en œuvre un plan de contrôle préventif conforme au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Ce plan l'autorisera à obtenir une licence délivrée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui lui permettra de commercialiser ses produits hors du Québec. Une aide d'une valeur de 150 000 $ servira à la réalisation de ce projet.

« Notre gouvernement met tout en œuvre pour relancer l'économie du Québec. À cet égard, le secteur bioalimentaire joue un rôle de premier plan au chapitre de l'alimentation, de la vitalité des régions et de la mise en valeur des territoires. Le Ministère appuie donc les entreprises de transformation alimentaire en leur donnant les moyens de mieux affronter la concurrence et d'élargir leurs marchés. Le projet de La Maison du Bleuet favorisera le rayonnement et le développement économique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus de renforcer la compétitivité de ce transformateur et de consolider ses emplois. Je souhaite à cette entreprise dynamique de poursuivre sur la voie du succès! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne La Maison du Bleuet, une entreprise qui fait la fierté de notre région. Il va sans dire que le bleuet est un produit phare du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui rayonne jusqu'à l'international. J'invite les Québécoises et les Québécois à encourager nos producteurs et nos transformateurs qui offrent de délicieux produits. »

Mme Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très fière aujourd'hui que notre gouvernement encourage La Maison du Bleuet dans son investissement. L'amélioration et l'automatisation de la production assurent des emplois de qualité, en plus de procurer des retombées positives importantes pour notre comté et de mettre à l'avant-plan les produits locaux. »

Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants

Le programme d'investissement Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité vise à accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque de main-d'œuvre et augmenter la compétitivité des entreprises.

Ce programme contribue à l'atteinte d'une des cibles de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde , soit celle d'investir 15 milliards de dollars en productions agricole et aquacole ainsi que dans les pêches et la transformation alimentaire d'ici 2025.

, soit celle d'investir 15 milliards de dollars en productions agricole et aquacole ainsi que dans les pêches et la transformation alimentaire d'ici 2025. Jusqu'à maintenant, ce programme d'investissement a permis à plus de 650 entreprises de devenir plus productives et compétitives sur les marchés, notamment par l'achat d'équipement destiné à l'automatisation ou à la robotisation.

Avec des offres totalisant plus de 86 millions de dollars, le programme d'investissement Transformation alimentaire a stimulé des investissements privés en automatisation, robotisation et certification de plus de 849 millions de dollars.

En 2019, l'industrie bioalimentaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean représentait :

un PIB d'environ 717 millions de dollars, soit 7 % du PIB régional;



16 100 emplois ou 13 % des emplois de la région;



1157 exploitations agricoles.

La transformation alimentaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean représentait :

des livraisons manufacturières de 527 millions de dollars;



102 établissements en transformation alimentaire;



2100 emplois.

En 2019, environ 31 000 tonnes métriques de bleuets sauvages ont été commercialisées au Québec.

À propos de La Maison du Bleuet inc. :

Cette entreprise établie à Saint-Félicien se spécialise dans la transformation de produits à base de bleuets sauvages biologiques depuis 1999. Elle s'approvisionne en matière première auprès des producteurs régionaux. Elle achètera ses équipements d'automatisation d'un fournisseur québécois.

