Relance des Festivals - Plus de 900 000 $ pour soutenir les festivals et les événements culturels montréalais

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal poursuit ses efforts pour soutenir la relance des festivals et des événements culturels, des secteurs particulièrement affectés par la pandémie. Le comité exécutif de la Ville de Montréal recommande ainsi au conseil municipal d'accorder à 43 organismes un soutien financier totalisant 937 750 $ dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC).

Ces subventions permettront d'appuyer des festivals et des événements culturels dans des disciplines artistiques variées : arts du cirque, arts numériques, arts de la scène, art public, arts visuels, cinéma, vidéo, littérature, conte, nouvelles pratiques artistiques et pratiques pluridisciplinaires. En favorisant l'inclusion et la diversité des publics, ce programme participe également à la cohésion sociale et au développement des quartiers culturels

« Nous sommes très fiers, cette année encore, d'appuyer les organismes culturels en prévision de la saison des festivals. Nous savons à quel point les Montréalaises et les Montréalais ont hâte, après deux ans de pandémie, de profiter de cette période festive incontournable et je ne doute pas que le milieu culturel sera prêt à nous surprendre et à nous transporter encore une fois, avec tout le talent et la créativité qu'on lui connaît », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les événements culturels, tels que les festivals, positionnent et renforcent le statut de Montréal comme ville favorisant l'accès à la culture pour celles et ceux qui l'habitent ou la visitent. En misant sur l'excellence du milieu culturel montréalais et en stimulant la création et l'avant-garde, la Ville de Montréal permet de faire rayonner ses artistes et de donner l'occasion aux Montréalaises et aux Montréalais d'en bénéficier », a ajouté la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alnéus.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]