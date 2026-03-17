Relance de LION : des progrès tangibles et une entreprise rebâtie pour durer

SAINT-JÉRÔME, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Près d'un an après la reprise de LION par un groupe d'investisseurs-entrepreneurs québécois, l'entreprise présente les premiers résultats concrets de sa relance et réaffirme son engagement envers le transport scolaire électrique au Québec.

À l'écoute du terrain

Au cours de la dernière année, l'entreprise a recentré ses activités exclusivement sur les autobus scolaires électriques conçus et assemblés à Saint-Jérôme, une décision fondamentale pour ancrer LION sur des bases solides et préserver un savoir-faire stratégique au Québec. En parallèle, dès leur arrivée, les nouveaux propriétaires sont allés à la rencontre des transporteurs scolaires. « Nous sommes arrivés après une période de turbulences, alors que les transporteurs étaient inquiets, à juste titre. Nous les avons écoutés, et ce qu'ils nous ont dit a orienté chacune de nos décisions », explique Luc Sabbatini, actionnaire et président du conseil d'administration de LION.

Une relance qui se traduit par des résultats concrets

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La production à l'usine de Saint-Jérôme est bien relancée, avec près de 200 employés qui contribuent activement à la reprise. La confiance du marché reprend concrètement : près de 550 autobus ont été vendus depuis mai dernier, dont plus d'une centaine déjà livrés. La rentabilité est maintenant atteinte et le carnet de commandes continue de se renforcer; plusieurs clients ont déjà réservé des autobus pour les deux prochaines années. Les 1 400 autobus scolaires électriques LION actuellement en circulation au Québec témoignent d'une implantation solide sur le terrain.

Trois priorités : la sécurité, la qualité du produit et le service client

Les transporteurs scolaires ont été très clairs : l'industrie a besoin d'un autobus qui soit avant tout sécuritaire, fiable et simple à entretenir. LION a construit sa relance autour de ces attentes.

La sécurité des élèves et des chauffeurs est non négociable; elle guide chacune des décisions de l'entreprise, tant dans la conception que dans l'entretien des véhicules. L'amélioration continue des autobus repose sur l'écoute active du terrain. Les chauffeurs, les mécaniciens et les opérateurs sont les mieux placés pour faire évoluer le produit. Les transporteurs scolaires le disent : l'autobus électrique LION est économique, silencieux et confortable pour les enfants comme pour les chauffeurs.

Le service a également été entièrement repensé pour maximiser le temps de disponibilité des autobus. LION a conclu des ententes avec huit transporteurs scolaires en région, déjà utilisateurs de ses véhicules, afin qu'ils agissent comme centres de services régionaux pour leur territoire -- avec des mécaniciens formés et un accès rapide aux pièces. D'autres ententes sont actuellement en discussion afin d'élargir ce réseau à travers le Québec. En parallèle, des formations sont offertes aux mécaniciens des transporteurs partout dans la province. De nouveaux outils technologiques leur sont également disponibles depuis l'été dernier, afin de cibler plus efficacement les interventions nécessaires et d'optimiser l'utilisation des autobus. L'engagement du milieu est remarquable.

L'électrification des transports : un moteur économique stratégique

« Les premiers résultats de notre relance démontrent qu'il existe un marché réel et durable pour les autobus scolaires électriques au Québec. L'électrification du transport scolaire, c'est une occasion de conjuguer développement économique, innovation industrielle et responsabilité collective; et nous sommes fiers d'y contribuer concrètement », affirme Luc Sabbatini. Dans le contexte géopolitique et commercial actuel, une telle capacité industrielle établie au Québec n'est pas seulement un avantage concurrentiel, c'est un atout stratégique.

À propos de LION

LION conçoit, fabrique et distribue des autobus scolaires électriques, assemblés à 100 % au Québec. Les modèles actuels ont été conçus et réfléchis dès le départ pour l'électrique, ce qui garantit une performance optimale. Son approche intégrée et son accompagnement technique personnalisé en font un partenaire de confiance pour les opérateurs de transport scolaire. L'entreprise offre un soutien complet, allant de l'électrification des flottes à l'installation des infrastructures, permettant aux clients de simplifier leur transition énergétique et de se concentrer sur leur mission essentielle : assurer un transport sécuritaire pour les élèves. Résolument tournée vers l'avenir, LION s'engage à soutenir l'électrification des transports et contribue activement à la décarbonation de l'économie pour un avenir plus durable.

SOURCE LION

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