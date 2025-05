La transaction marque le début d'une nouvelle approche axée sur le marché du Québec et une offre dédiée exclusivement aux autobus scolaires électriques.

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - Un groupe d'investisseurs-entrepreneurs québécois chevronnés a officiellement acquis aujourd'hui l'entreprise LION, auparavant connue sous le nom « Lion Électrique ». L'annonce fait suite à l'approbation de la transaction par la Cour supérieure du Québec. Cette acquisition préserve l'ancrage de l'entreprise au Québec et évite la reprise d'un actif industriel stratégique par des intérêts étrangers.

Les nouveaux propriétaires entendent rationaliser les activités de l'entreprise en concentrant les opérations exclusivement sur les autobus scolaires électriques, entièrement assemblés au Québec, et destinés au marché local. Ainsi, LION pourra reprendre ses activités de production, continuer à soutenir ses centaines de clients et assurer l'entretien de ses quelques 1000 autobus scolaires électriques qui circulent au Québec.

L'ensemble des garanties offertes aux clients sur ces véhicules sera respecté. Les services d'entretien et l'approvisionnement en pièces reprendront progressivement, tout en tenant compte de la période de transition nécessaire à la relance des opérations.

« Nous sommes fiers d'avoir pu mobiliser un groupe qui cumule des années d'expérience en affaires pour relancer LION, et d'ainsi contribuer à la transition énergétique. Notre ambition est claire : assurer la relance durable de l'entreprise, avec une vision d'affaires réaliste, axée sur la qualité du produit, l'efficience opérationnelle et la proximité avec nos clients. Tout en reconnaissant les enjeux passés, il faut regarder devant. C'est ce que cette transaction incarne. », affirme Luc Sabbatini, actionnaire de LION.

La nouvelle structure d'actionnariat réunit les investisseurs-entrepreneurs Pierre Wilkie, Luc Sabbatini, Éric D'Anjou, Claude Boivin, Martin Barbeau, Pierre Bolduc et Michael Zakuta, ainsi que Mach Capital (Vincent Chiara). Ces partenaires d'expérience ont œuvré dans des secteurs clés de l'économie québécoise, allant du domaine pharmaceutique, de l'immobilier, de l'énergie, des médias et de la mobilité urbaine, aux industries du plein air et de la technologie. Ils ont fondé, dirigé et propulsé des entreprises d'envergure locale et internationale, générant croissance, innovation et investissements majeurs. Leur parcours témoigne d'un leadership reconnu, tant dans des marchés établis que dans des industries en transformation. Ensemble, ils partagent une vision commune pour une relance locale et pragmatique de LION, s'appuyant sur de solides bases.

Le maintien de l'entreprise au Québec, maillon essentiel de l'électrification des transports et de la transition énergétique, préserve non seulement des emplois directs dans la province, mais aussi un vaste réseau de fournisseurs et de partenaires industriels qui jouent un rôle clé dans le développement économique du Québec.

À nos employés

Nous tenons à remercier sincèrement nos employés pour leur résilience et leur patience. Leur professionnalisme et leur engagement envers l'excellence ont été essentiels pour traverser cette période de turbulence, et il demeurera au cœur de la relance de LION. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur eux pour relancer ce fleuron de l'industrie.

Aux médias et journalistes

Notre priorité immédiate est de rétablir les opérations, d'assurer la relance des services essentiels pour nos clients et de mobiliser nos équipes. LION ne prévoit aucune entrevue médiatique ou commentaire public additionnel pour le moment. Nous communiquerons nos développements au moment approprié.

À propos de LION

LION conçoit, fabrique et distribue des autobus scolaires électriques, assemblés à 100 % au Québec. Son approche intégrée et son accompagnement technique personnalisé en font un partenaire de confiance pour les opérateurs de transport scolaire. L'entreprise offre un soutien complet, allant de l'électrification des flottes à l'installation des infrastructures, permettant aux clients de simplifier leur transition énergétique et de se concentrer sur leur mission essentielle : assurer un transport sécuritaire pour les élèves. Résolument tournée vers l'avenir, LION s'engage à propulser l'électrification des transports et contribue activement à la décarbonation de l'économie pour un avenir plus durable.

