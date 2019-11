Relance de l'usine de pâte kraft de Lebel-sur-Quévillon - Le premier ministre François Legault annonce un projet qui créera près de 300 emplois payants dans le Nord-du-Québec

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière totale de 137,9 millions de dollars à Nordic Kraft, société en commandite, constituée par l'entreprise québécoise Chantiers Chibougamau, afin de remettre en activité l'usine de pâte kraft et de cogénération de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec. Ce projet, aujourd'hui officialisé, représente un investissement de 342 millions de dollars dans la région et génèrera à terme près de 300 emplois, au salaire moyen de 90 000 $ par année.

Cette annonce a eu lieu en présence du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, ainsi que du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

La reprise des activités de l'usine est prévue d'ici l'été 2020. Celle-ci produira annuellement 300 000 tonnes métriques de pâte kraft de résineux.

« C'est un grand pas que nous franchissons aujourd'hui dans la relance de l'usine de pâte kraft de Chantiers Chibougamau. Ce projet majeur va susciter la création de plusieurs centaines d'emplois payants et permettra de créer de la richesse non seulement dans la région, mais aussi dans tout le Québec. Mon gouvernement est très fier de soutenir des projets comme celui-ci qui créeront des emplois de grande qualité et qui contribueront à réduire l'écart de richesse du Québec avec ses voisins. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le gouvernement déploie des efforts considérables pour soutenir le développement économique du Québec et de ses secteurs clés, comme l'industrie des produits forestiers. L'important projet d'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accélérer la transformation de l'industrie des produits forestiers pour contribuer de façon importante à la prospérité du Québec et de ses régions. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'apport de l'usine de pâte kraft de Lebel-sur-Quévillon est considérable pour l'industrie forestière, laquelle figure parmi les principaux employeurs du Nord-du-Québec. Pour créer des emplois durables dans des secteurs stratégiques, notre gouvernement mise sur les atouts de chacune des régions et sur les forces de tous leurs acteurs clés. Je souligne avec fierté que ce sont des postes bien rémunérés qui verront le jour ici grâce à ce projet structurant pour l'économie régionale. L'excellente qualité de la pâte produite à l'usine permettra d'alimenter plusieurs entreprises québécoises de papiers spécialisés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'annonce de ce projet d'investissement était fort attendue des Quévillonnais et représente une étape importante dans la relance de l'usine de pâte kraft de la région. Je me réjouis de la décision du gouvernement du Québec d'appuyer cette initiative porteuse, qui nous laisse entrevoir avec optimisme les perspectives d'avenir pour l'économie locale et régionale. »

Denis Lamothe, député d'Ungava, adjoint parlementaire de la ministre responsable des Affaires autochtones et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets faune et parcs)

« Depuis le rachat complet de l'usine de Lebel-sur-Quévillon en 2018, nous n'avons pas tardé pour engager les travaux de construction, composer une équipe de femmes et d'hommes qui ont envie de relever un défi très ambitieux avec nous et, ainsi, accélérer la reprise de la production. Nous avons hâte de répondre dès 2020 aux besoins d'un marché qui veut plus de fibre de bois pour des produits au meilleur bilan environnemental. Par le fait même, et c'est ce qui nous a motivés dès le début, nous renforçons nos activités existantes à Chibougamau et à Landrienne. »

Michel Filion, chef de la direction de Chantiers Chibougamau

Nordic Kraft, société en commandite, a été constituée en 2017 par l'entreprise Chantiers Chibougamau, qui fabrique et commercialise des produits forestiers. Celle-ci emploie déjà plus de 900 personnes au Québec, dont environ 700 dans la région du Nord-du-Québec.

La pâte kraft est une variété de pâte dont la résistance mécanique est élevée et qui est employée spécialement dans la fabrication de produits hygiéniques et de papiers industriels, notamment pour l'emballage.

La firme RISI prévoit, au cours des cinq prochaines années, une croissance annuelle de la demande pour la pâte kraft de résineux du nord d'environ 2 %, principalement en Asie du Sud-Est.

Avec l'addition d'un nouveau volume de pâte kraft dans un secteur en croissance, le projet annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir le développement de l'industrie des produits forestiers et de nouveaux marchés.

