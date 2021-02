Relâche scolaire au Québec - Des sports d'hiver aux visites muséales, l'industrie touristique prête pour une relâche divertissante et sécuritaire

Québec, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche de la relâche scolaire aux quatre coins du Québec, l'industrie touristique invite les Québécois.e.s à enfiler tuques et mitaines pour découvrir ou redécouvrir ce que notre hiver a de mieux à offrir, et ce, à deux pas de chez-eux. Les entreprises touristiques de toutes les régions sont prêtes à accueillir la clientèle en toute sécurité, dans le plein respect des mesures sanitaires actuelles, telles qu'édictées par les instances gouvernementales.

L'occasion de sortir prendre l'air

Chez nous au Québec, l'hiver est chaleureux et donne l'occasion d'apprécier chaque rayon de soleil, chaque sourire réconfortant. Dans le respect des mesures en place, les citoyen.ne.s peuvent goûter les plaisirs de l'hiver et profiter des multiples activités élaborées, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Ainsi, en cette année particulière, les Québécois.e.s sont plus que jamais invités à saisir l'occasion de ce temps d'arrêt pour sortir prendre l'air. L'Alliance invite ceux-ci à prévoir leurs activités en s'inspirant sur le BonjourQuebec.com ainsi que sur les sites des diverses associations touristiques régionales et sectorielles tels que MaNeige.com et QuebecVacances.com.

Depuis le début février, les institutions muséales, biodômes, planétariums, insectariums, jardins botaniques, aquariums et jardins zoologiques ont obtenu l'autorisation d'ouvrir leurs portes de nouveau. En zone orange, depuis cette date, certains allègements sont également en vigueur, notamment pour les cinémas, les salles de spectacles, les restaurants et les aires de restauration, ainsi que les activités récréatives ou sportives à l'intérieur. En zone rouge, juste à temps pour la relâche, une réouverture sera aussi possible pour les cinémas.

Les activités à l'extérieur, sportives ou récréatives, incluant celles dans les lieux à accès contrôlés, se poursuivent. De plus, dès le 26 février, partout au Québec, elles pourront dorénavant être pratiquées en petits groupes de huit (8) personnes maximums. En concordance avec cette règle, des cours et activités guidées sont aussi permis.

« Nous le voyons clairement, le secteur touristique a bien des possibilités à offrir, en cette saison, en maintenant un bon équilibre entre la sécurité et la santé, d'une part, et le plaisir de nombreuses activités intérieures et extérieures, d'autre part. Les familles québécoises pourront trouver plusieurs façons de se détendre et de s'amuser, malgré ce que les circonstances nous imposent, » souligne Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Profiter de l'hiver de façon prudente et sécuritaire

Le monde du tourisme québécois, déjà passé maître dans l'art de recevoir et d'appliquer les plus hauts standards en termes d'accueil sécuritaire et sanitaire, continue de démontrer sa capacité à protéger les citoyens, les consommateurs, les visiteurs, les travailleurs et les fournisseurs. L'industrie touristique rappelle également l'importance de se conformer aux règles relatives aux déplacements interrégionaux, en concordance avec les exigences gouvernementales.

« Depuis le début de cette pandémie, par leur résilience et leurs efforts, les entrepreneur.e.s touristiques ont su renforcer la réputation déjà enviable de notre industrie quant à la sécurité sanitaire des expériences offertes. Pour la relâche et pour toute la saison hivernale, nous sommes donc confiants que les entreprises qui sont autorisées à ouvrir leurs portes ont tout pour permettre aux gens du Québec de profiter pleinement des plaisirs de l'hiver, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. »

Martin Soucy, président-directeur général

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, elle soutient et participe au développement de l'offre ainsi qu'à la mise en marché touristique du Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national et international de la destination, de même qu'à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

