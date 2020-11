« Nous sommes ravis d'être de retour au West Edmonton Mall et d'ouvrir notre cinquième magasin à Edmonton, a déclaré Jackie Tardif, présidente de la marque Reitmans. Bien que nous investissions dans notre canal en ligne pour nous adapter à la croissance rapide que nous avons connue dans les activités de commerce électronique au cours des derniers mois, nous continuons également à faire évoluer stratégiquement notre réseau de magasins physiques au Canada, car nous croyons en l'importance d'être ancrés au sein des communautés que nous servons. Edmonton est un marché clé pour nous et nous sommes convaincus qu'une présence physique au West Edmonton Mall, qui regroupe de nombreux détaillants recherchés, fera le bonheur de nos clientes et contribuera au succès de notre marque. »

Le nouveau magasin Reitmans de 5200 pieds carrés vient d'ouvrir ses portes en octobre. Avec une combinaison d'éléments en bois, un logo Reitmans blanc renversé sur un fond noir et des luminaires suspendus en rotin dans la vitrine, la devanture est élégante et accueillante. À l'intérieur du magasin, des présentoirs blancs se marient aux tons chauds du bois, permettant de mettre l'accent sur les assortiments de produits et les collections saisonnières. Le magasin propose le service La Conciergerie sur rendez-vous, avec des experts internes proposant des séances de stylisme personnalisées, adaptées aux besoins des clientes. Le menu des services offerts peut être consulté en magasin ou en ligne.

Mme Tardif a ajouté : « Nous invitons les clientes de la région à venir rendre visite à notre équipe passionnée et talentueuse de Reitmans au West Edmonton Mall pour acheter des articles qui les aideront à rester au chaud avec style cet hiver et à trouver des tenues des Fêtes ainsi que d'excellentes idées-cadeaux juste à temps pour la saison festive. »

Comme dans tous les magasins Reitmans, le magasin Reitmans West Edmonton Mall a mis en œuvre des protocoles stricts de santé et de sécurité et des mesures de prévention pour s'assurer que les clientes puissent profiter d'une expérience de magasinage en toute sécurité.

À propos de Reitmans

Fondée en 1926 par Herman et Sarah Reitman, Reitmans est devenue l'une des marques de vêtements et d'accessoires pour femmes les plus appréciées au Canada, avec une forte présence en ligne et près de 250 magasins à travers le pays. Les collections Reitmans offrent des styles allant de l'intemporel aux incontournables, et proposent des tailles du 0 au 22 (XXS-3X) dans les coupes Petite, Régulier et Long. L'équipe de créateurs interne de Reitmans s'efforce de créer des vêtements qui s'intègrent dans le style de vie de leurs clientes et les encourage à se sentir plus confiantes tout en célébrant et en restant fidèles à leur style. Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.reitmans.com.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. En date du 31 octobre 2020, la Société exploite 418 magasins, dont 247 Reitmans, 92 Penningtons et 79 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX de croissance : RET, RET-A). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com.

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Renseignements: Katherine Chartrand, Directrice des communications corporatives, Reitmans (Canada) Limitée, 514 384-1140, poste 24229, [email protected]

Liens connexes

http://www.reitmans.ca