LOS ANGELES et MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - SDI Element Logic, un fournisseur de premier plan de systèmes de manutention et de solutions technologiques pour les secteurs de la vente au détail, de la vente en gros, de l'exécution des commandes et du commerce électronique, et Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») (TSXV : RET) (TSXV : RET-A), un important détaillant canadien spécialisé de vêtements, ont le plaisir d'annoncer l'installation d'un système de gestion d'inventaire SORTRAK au centre de distribution de RCL situé à Montréal, au Québec.

Cette solution de manutention de pointe remplacera six trieuses, dont la première avait été installée par SDI Element Logic en 1996.

« Notre partenariat de 30 ans avec SDI Element Logic continue à stimuler l'innovation chez RCL », dit Domenic Carbone, vice-président, Distribution et logistique à RCL. « Nous sommes très enthousiastes à propos du nouveau projet SORTRAK et nous nous réjouissons d'entamer le prochain chapitre de notre relation stratégique avec SDI Element Logic. »

Dans le cadre de l'initiative de RCL visant à moderniser l'infrastructure de sa chaîne d'approvisionnement, l'introduction de cette nouvelle trieuse de grande capacité permettra à RCL de rester à la fine pointe de la technologie dans un secteur de la vente au détail en constante évolution.

« SORTRAK nous permettra d'être plus efficaces et de réduire de façon importante le nombre de manipulations par article, et de faire un meilleur usage de notre espace », a ajouté Domenic Carbone. « Cela nous permettra également d'améliorer le niveau de service à nos magasins grâce à une plus grande précision, tout en optimisant les processus d'inventaire et d'expédition. »

Christopher Larkins, président de SDI Element Logic, travaille étroitement avec RCL depuis 1994 et a été un témoin direct de l'évolution de la relation privilégiée entre les deux entreprises, au fur et à mesure que le secteur se transformait, du commerce traditionnel à l'expérience d'achat omnicanal.

« Les caractéristiques innovantes du SORTRAK permettent des configurations d'entrepôt polyvalentes, ce qui facilitera la mise en œuvre pour RCL de trieuses plus longues dans l'espace existant », a déclaré Christopher Larkins. « RCL peut désormais faire passer de multiples flux de produits par une seule trieuse, ce qui facilite grandement le fonctionnement de l'installation. »

En adoptant les technologies d'automatisation avancées de SDI Element Logic, et en remplaçant ses trieuses actuelles par un système SORTRAK reconnu pour son efficacité et sa flexibilité, RCL démontre son engagement à améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.

« Nous continuons à innover et à faire évoluer les opérations de la chaîne d'approvisionnement de RCL, nous grandissons avec eux », ajoute Christopher Larkins. « Notre partenariat de longue date témoigne de notre engagement commun en faveur de l'innovation et de la qualité dans la vente au détail et le commerce électronique, et de notre détermination à fournir un service et une valeur inégalés aux clients de RCL. »

À propos de SDI Element Logic

SDI Element Logic, une division de Element Logic®, propose des systèmes et des solutions de manutention clé en main à des marques dans le monde entier depuis 1977. Ils sont spécialisés dans le tri des vêtements, la manutention des unités, le conseil, l'ingénierie et la conception, l'intégration des systèmes et des logiciels. SDI Element Logic intègre des technologies innovantes variées, telles que AutoStore ou Joey Pouch Sorter, et fabrique ses propres systèmes, Tilt Tray Sorter et SORTRAK G4 -- une trieuse de type Bomb Bay. SDI Element Logic, dont le siège social est situé à Melbourne, en Floride, dessert des clients nationaux et internationaux avec des activités réparties sur le continent américain et compte plus de 400 systèmes installés dans des centres de distribution. Pour en savoir plus : www.SDI.SYSTEMS.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 391 magasins, dont 227 Reitmans, 84 Penningtons et 80 RW&CO.

Pour plus de renseignements, visitez www.reitmanscanadalimited.com.

