Trimestre marqué par une croissance de 3,5 % des ventes des magasins comparables et une croissance de 21,9 % du BAIIA ajusté

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « société ») (TSXV : RET) (TSXV : RET‑A), un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. À moins d'indications contraires, toutes les données comparatives portant sur les résultats pour la période de 13 semaines close le 3 août 2024 (le « deuxième trimestre de l'exercice 2025 ») sont comparées aux données des 13 semaines closes le 29 juillet 2023 (le « deuxième trimestre de l'exercice 2024 ») et toutes les données comparatives portant sur les résultats pour la période de 26 semaines close le 3 août 2024 (le « premier semestre de l'exercice 2025 ») sont comparées aux données des 26 semaines closes le 29 juillet 2023 (le « premier semestre de l'exercice 2024 »). Tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du deuxième trimestre

Ventes des magasins comparables en hausse de 3,5 %, produits nets de 215,5 millions de dollars, en hausse de 0,4 %

BAIIA ajusté de 23,4 millions de dollars, en hausse de 21,9 %

Marge bénéficiaire brute de 59,1 %, en hausse de 330 points de base

Résultats des activités d'exploitation de 21,5 millions de dollars, en hausse de 13,8 %

Bénéfice net de 15,7 millions de dollars, en hausse de 17,2 %

« Notre deuxième trimestre a été excellent, un de nos meilleurs trimestres depuis dix ans », a déclaré Andrea Limbardi, présidente et chef de la direction de RCL. « Même si nous exploitions 16 magasins de moins qu'à la période correspondante de l'exercice précédent, nos produits nets ont enregistré une légère hausse, illustrant à quel point notre offre de produits a été bien accueillie par nos clients. Étant donné que nos équipes ont relevé avec succès les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et évité les retards de livraison, nos magasins avaient les stocks voulus, au moment voulu. Nous avons bien saisi les tendances de l'été, en plus de tirer parti des conditions météorologiques favorables, ce qui nous a permis d'augmenter la valeur en dollars et le nombre d'unités par transaction. Tous ces facteurs, de même que la réduction des activités de promotion au cours du trimestre, ont contribué à l'amélioration des marges brutes et à la rentabilité accrue. »

« Notre entreprise vit une période très stimulante. Nous voyons beaucoup d'occasions de poursuivre notre croissance, notamment en élargissant l'empreinte de nos trois marques de détail de façon sélective et stratégique, et en redoublant d'ardeur relativement à nos activités dans le domaine des vêtements pour hommes. La modernisation de notre installation de distribution, qui se poursuit comme prévu, viendra en définitive appuyer notre vision à long terme. Dans l'ensemble, le secteur de la vente au détail continue de souffrir de l'incertitude économique et des problèmes de logistique, mais nous sommes bien placés pour générer une croissance rentable », a ajouté Mme Limbardi.

Principales informations financières

(en millions de dollars, sauf la marge

brute en pourcentage et le bénéfice

par action) (non audité) Deuxièmes trimestres de Premiers semestres de 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Produits nets2 215,5 $ 214,6 $ 0,4 % 381,3 $ 380,3 $ 0,3 % Marge brute 127,3 $ 119,7 $ 6,3 % 221,3 $ 208,4 $ 6,2 % Marge brute en % 59,1 % 55,8 % 330 pb 58,0 % 54,8 % 320 pb Frais de vente et charges générales

et administratives2 105,8 $ 100,8 $ 5,0 % 201,0 $ 193,1 $ 4,1 % Résultats des activités d'exploitation 21,5 $ 18,9 $ 13,8 % 20,3 $ 15,3 $ 32,7 % Bénéfice net 15,7 $ 13,4 $ 17,2 % 14,2 $ 9,5 $ 49,5 % BAIIA ajusté1 23,4 $ 19,2 $ 21,9 % 24,2 $ 17,9 $ 35,2 % Bénéfice par action :











De base 0,32 $ 0,27 $ 18,5 % 0,29 $ 0,20 $ 45,0 % Dilué 0,32 0,27 18,5 % 0,29 0,19 52,6 %

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires » pour des rapprochements de ces mesures. 2 Pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2025, des produits tirés de l'expédition de 1,4 million de dollars et de 2,0 millions de dollars, respectivement, ont été reclassés dans les produits nets depuis les frais de vente et charges générales et administratives. Se reporter à la note 16 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. Pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2024, le poste « Frais de vente et charges générales et administratives » était précédemment intitulé « Frais de vente et de distribution et charges administratives ».

Données tirées du bilan Aux (en millions de dollars) (non audité) 3 août 2024 29 juillet 2023 3 février 2024







Trésorerie 124,0 $ 96,7 $ 116,7 $ Stocks 137,5 148,8 122,0 Total des actifs courants 289,3 266,7 259,9 Immobilisations corporelles et incorporelles 75,2 63,9 71,2 Actifs au titre de droits d'utilisation 132,0 90,9 131,5 Total des actifs 519,3 452,3 490,8 Total des passifs courants 120,9 106,7 105,5 Total des passifs non courants 106,8 72,0 106,3 Capitaux propres 291,6 273,6 279,0

Aperçu du deuxième trimestre

Les produits nets ont augmenté de 0,9 million de dollars, ou 0,4 %, pour s'établir à 215,5 millions de dollars, malgré l'exploitation de 16 magasins de moins qu'au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Même si les consommateurs canadiens ont continué de réduire leurs dépenses discrétionnaires, les produits nets se sont maintenus en raison de la valeur en dollars et du nombre d'unités plus élevés par transaction. Les ventes de magasins comparables1, qui comprennent les produits nets liés au commerce électronique, ont augmenté de 3,5 %, ce qui s'explique avant tout par la hausse de la valeur en dollars par transaction.

La marge brute a augmenté de 7,6 millions de dollars pour s'établir à 127,3 millions de dollars et la marge brute en pourcentage des ventes nettes s'est améliorée de 330 points de base pour se fixer à 59,1 %. L'augmentation de la marge brute et de la marge brute en pourcentage des produits nets est essentiellement attribuable à la réduction des activités de promotion par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les résultats des activités d'exploitation ont augmenté de 2,6 millions de dollars, ou 13,8 %, pour s'établir à 21,5 millions de dollars, la hausse étant principalement attribuable à l'augmentation de la marge brute, en partie contrée par la hausse des frais de vente et des charges générales et administratives.

Le bénéfice net a augmenté de 2,3 millions de dollars, ou 17,2 %, pour s'établir à 15,7 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,32 $). La hausse du bénéfice net est principalement attribuable à l'augmentation des résultats des activités d'exploitation.

Le BAIIA ajusté1 a augmenté de 4,2 millions de dollars, ou 21,9 %, pour s'établir à 23,4 millions de dollars. L'amélioration s'explique par la hausse de la marge brute, contrebalancée en partie par l'augmentation des frais de vente et des charges générales et administratives.

Conférence téléphonique

La société tiendra une conférence téléphonique pour discuter des informations contenues dans le présent communiqué de presse, de la performance de la société et des questions connexes à 8 h 30, heure de l'Est, le 20 septembre 2024. Toutes les parties intéressées peuvent se joindre à la conférence téléphonique en composant le 1-844-763-8274 ou le 647-484-8814 environ 15 minutes avant la conférence afin de s'assurer d'avoir une ligne.

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l'adresse reitmanscanadalimited.com/events-presentations.aspx?&lang=fr, dont la rediffusion sera accessible sur ce site Web pendant 12 mois.

Attribution d'options à la direction

Le 19 septembre 2024, la société a attribué 75 000 options visant l'achat d'actions de catégorie A sans droit de vote de la société (les « options ») à un membre de la direction aux termes de son deuxième plan d'options sur actions modifié et mis à jour daté du 19 avril 2021, dans sa version modifiée. Les options sont assorties d'un prix d'exercice de 2,40 $ et de conditions d'acquisition des droits liées à l'écoulement du temps, et leur date d'expiration est le 19 octobre 2027. L'attribution des options est faite dans le cadre du plan incitatif à long terme de la société, qui a été conçu pour encourager les membres de la direction à atteindre des objectifs financiers à long terme.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 389 magasins sous trois bannières distinctes, soit 224 Reitmans, 85 PENN.Penningtons et 80 RW & CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 ext 23737 Courriel : [email protected] Richard Wait Vice-président à la direction et chef des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 ext 23050 Courriel : [email protected]

1 Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires

Le présent communiqué de presse fait mention de certaines mesures non conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de renseignements supplémentaires, en complément des mesures conformes aux IFRS, pour permettre une compréhension plus poussée des résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni en remplacement de l'analyse par la société de son information financière présentée en conformité avec les IFRS.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse traite des mesures financières non conformes aux PCGR suivantes : le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »). Le présent communiqué de presse indique aussi le BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets, qui est considéré comme un ratio non conforme aux PCGR. Les produits nets correspondent aux ventes de marchandises diminuées des démarques et des retours (les « ventes nettes ») et comprennent les frais d'expédition facturés aux clients sur les commandes en ligne. La présentation du BAIIA ajusté a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes. Le BAIIA ajusté se définit actuellement en tant que bénéfice net avant la charge ou le recouvrement d'impôt sur le résultat, les produits d'intérêts, les charges d'intérêts, le gain sur la réduction du régime de retraite, la perte liée aux écarts de conversion reclassés dans le résultat net, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, la dépréciation nette d'actifs non financiers, ajusté pour l'incidence de certains éléments, y compris la déduction des charges d'intérêts et de l'amortissement relatifs aux contrats de location comptabilisés selon l'IFRS 16, Contrats de location. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement, et elle utilise cette mesure à ces fins. Selon la direction, le BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets indique les liquidités dégagées pour chaque dollar de produits nets. L'exclusion des produits et des charges d'intérêts, autres que les charges d'intérêts sur les obligations locatives, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence sur le bénéfice des activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur nettes, sauf l'amortissement lié aux actifs au titre de droits d'utilisation, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence hors trésorerie, et l'exclusion de la perte liée aux écarts de conversion reclassés dans le bénéfice net ou la perte nette présente les résultats des activités poursuivies. En vertu de l'IFRS 16, Contrats de location, les caractéristiques de certains contrats de location font en sorte que les paiements de loyers comptabilisés en résultat net au cours de la période où l'exécution ou l'utilisation se produit, tandis que d'autres contrats de location sont comptabilisés à titre d'actifs au titre de droits d'utilisation dont l'obligation locative correspondante est comptabilisée, ce qui donne lieu à l'amortissement de ces actifs et à une charge d'intérêts de ces passifs. La direction présente son BAIIA ajusté de façon à refléter de façon uniforme les paiements qu'elle a versés relativement à ses contrats de location visant les magasins et le matériel. Ainsi, la majoration initiale de l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et des intérêts sur les obligations locatives est exclue du calcul du BAIIA ajusté, car cela reflète mieux l'incidence de ses contrats de location sur les flux de trésorerie d'exploitation.

Rapprochement des mesures non conformes aux IFRS

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du bénéfice net au BAIIA ajusté :

(en millions de dollars) Pour les deuxièmes

trimestres de Pour les premiers

semestres de (non audité) 2025

2024

2025

2024

Bénéfice net 15,7 $ 13,4 $ 14,2 $ 9,5 $ Amortissements et pertes de

valeur nettes des immobilisations

corporelles et incorporelles 3,5

3,4

7,6

7,0

Amortissement des actifs au titre

de droits d'utilisation 9,8

8,1

19,1

15,9

Produits d'intérêts (1,6)

(1,3)

(2,7)

(2,2)

Charges d'intérêts sur

les obligations locatives 2,5

1,7

5,0

3,3

Perte liée aux écarts de conversion

reclassés dans le bénéfice net -

-

-

1,0

Charge d'impôt sur le résultat 5,8

4,6

5,1

3,5

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16,

Contrats de location1 (12,3)

(9,8)

(24,1)

(19,2)

Gain sur la réduction du

régime de retraite -

(0,9)

-

(0,9)

BAIIA ajusté 23,4 $ 19,2 $ 24,2 $ 17,9 $ BAIIA ajusté en pourcentage

des produits nets 10,9 % 8,9 % 6,3 % 4,7 %

1 L'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, se présente comme suit :



Pour les deuxièmes trimestres de Pour les premiers semestres de

2025

2024

2025

2024

Amortissement des actifs au

titre de droits d'utilisation 9,8 $ 8,1 $ 19,1 $ 15,9 $ Charges d'intérêts sur les

obligations locatives 2,5

1,7

5,0

3,3

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16,

Contrats de location 12,3 $ 9,8 $ 24,1 $ 19,2 $

Mesures financières complémentaires

La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins et la croissance des ventes. La société met en œuvre une approche omnicanal pour établir un lien avec ses clients en s'alignant sur leurs habitudes d'achat par l'entremise de canaux de vente en ligne ou en magasin. Cette approche permet aux clients de magasiner en ligne pour la livraison à domicile ou la cueillette en magasin, l'achat dans l'un de nos magasins ou l'expédition à domicile à partir d'un autre magasin lorsque les produits ne sont pas disponibles dans un magasin donné. En raison du comportement des clients sur les différents canaux, la société présente une seule mesure des ventes des magasins comparables, qui comprend les ventes en magasin et sur les sites de commerce électronique. Les ventes des magasins comparables constituent les ventes nettes générées par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les ventes nettes en ligne. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière complémentaire qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables pour évaluer le rendement des magasins et les ventes nettes en ligne et juge cette mesure utile pour déterminer la part de nouvelles ventes nettes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société, notamment les déclarations qui concernent la situation financière et les activités d'exploitation de la société, et reposent sur plusieurs hypothèses qui entraînent la possibilité que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la société exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que les objectifs, les plans, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales ne se concrétiseront peut-être pas. En conséquence, la société ne peut garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront ni, le cas échéant, quels seront les avantages que la société en tirera. Les déclarations prospectives qui figurent dans les présentes visent à présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction en date du présent communiqué de presse et à permettre aux investisseurs et autres intéressés de mieux comprendre le contexte opérationnel de la société. Le lecteur est toutefois prévenu que l'utilisation des déclarations prospectives pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances.

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des attentes, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement et des perspectives de la société. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, les liquidités futures, les dépenses d'investissement planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en œuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées à la section intitulée « Gestion des risques d'exploitation et des risques financiers » du rapport de gestion. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la société pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025.

Cette liste de facteurs pouvant influer sur les déclarations prospectives de la société n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes que la société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents que la société dépose à l'occasion auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué de presse.

